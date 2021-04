»Hvad fuck er et sogn?« Elever protesterer mod, at deres gymnasium er lukket

Det er absurd, at vi må gå på café, men ikke må gå i skole. Sådan er budskabet fra eleverne på Gefion Gymnasium, der mandag valgte at tage deres onlineundervisning på cafeer i København, mens deres lukkede uddannelsesinstitution lå øde hen.

De protesterede mod den model for automatisk nedlukning af sogne og kommuner, som et flertal i Folketinget står bag, og som i snart to uger har forhindret de 1.250 elever på Gefion Gymnasium i at sidde i deres klasselokaler.

»Vi viser vores modstand mod de regler, der holder os hjemme, og rejser spørgsmålet: Hvorfor må vi sidde på en café hele klassen samlet, men ikke fem minutter herfra til fysisk undervisning på vores eget gymnasium?«, siger en af de to forpersoner for elevrådet, Stella Villaro Nolsøe.

Aktionen tæller også eleverne fra Viby Gymnasium i Aarhus, og den er bakket op af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.