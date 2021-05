»Et helt ekstremt potent våben«: Her er vejen tilbage til det genåbne samfund ifølge Heunicke

Fredag havde indbyggerne i Hørsholm Kommune netop sænket vinglasset på Rungsted Havn og igen fået smag for friheden efter måneders nedlukning, da kommunen resolut måtte lukke ned. Et socialt arrangement med et par håndfulde lokale gymnasieelever udløste den automatiske nedlukning, så elever igen blev sendt hjem til fjernundervisning, man lukkede de nyåbnede butikker og aflyste alle restaurantbesøg, mens udbruddet i kommunen kommer under kontrol.

Men de pludselige, irriterende lokale nedlukninger af sogne og kommuner skal vi vænne os til, for de har vist sig som »et helt ekstremt potent våben«, forklarede sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde mandag middag.

Dels slår automatisk nedlukning effektivt udbrud ned, da al aktivitet i kommunen dæmpes. Dels har det en præventiv effekt, når kommuner med stigende smitte i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed gør alt for at undgå de generende nedlukninger. Se mod Ishøj, epidemiens højborg under store dele af epidemien, der nærmest mirakuløst har tøjlet det månedlange utæmmede virusudbrud efter flere uger som nationens eneste nedlukkede kommune.

»Det er de lokale nedlukninger, der gør, at den brede nationale genåbning er muligt«, sagde Magnus Heunicke.