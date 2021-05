Statens Serum Institut åbner for at lempe regler for automatisk nedlukning

Mens antal coronatilfælde uge for uge stiger markant i de grupper af befolkningen, der endnu ikke er vaccineret, åbner Statens Serum Institut (SSI) nu for, at det kan blive nødvendigt at lempe på de udskældte regler, der automatisk lukker aktiviteten ned i en kommune eller et sogn, når bestemte grænser for smittetal er overskredet.

»Jeg kan godt forestille mig, at det kan blive nødvendigt at ændre grænserne«, siger speciallæge Tyra Grove Krause, der som konstitueret faglig direktør for infektionsberedskabet i SSI er en af regeringens mest centrale rådgivere om håndteringen af epidemien.

Udmeldingen kommer, kort før næste, omfattende fase af genåbningen træder i kraft på fredag, hvor det meste af landet vil være åbent, dog under restriktioner som eksempelvis forsamlingsloft, afstandskrav, mundbind og coronapas.

Det kan ifølge Statens Serum Institut sætte yderligere fart i epidemien, da lempelserne »vurderes at indebære en høj risiko for væsentlig smittestigning blandt grupper i samfundet, der endnu ikke er beskyttet som led i vaccineudrulningen«. Det skyldes ikke mindst, at vi endnu ikke har fået den fulde smitteeffekt af seneste genåbningsfase 6. maj.