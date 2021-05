Skal man bruge mundbind, efter kravet ophører? Hver tredje vil fortsætte

Sidste sommer kunne få danskere forestille sig at bære mundbind. Det var groft sagt et fænomen, der tilhørte sygdomsforskrækkede asiater. Nu har vi taget mundbind til os i en grad, så 37 procent vil fortsætte med at bruge maskerne, selv når det ikke længere er et krav, viser en ny Megafon-måling foretaget for Politiken og TV 2. 52 procent siger, at de ikke vil bruge maske nogen steder, og 11 procent ved ikke.

30 procent svarer, at de stadig vil bruge mundbind eller visir i offentlig transport, mens 22 procent vil gøre det i butikker, og 21 procent i sundhedsvæsenet.