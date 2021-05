Kalenderen skrider igen - regeringen beder om en revurdering af droppede vacciner

Danskerne kan nu først forvente at være færdigvaccinerede mod coronavirus et stykke inde i september.

Det bekræfter sundhedsminister Magnus Heunicke (S) over for DR, efter at flere medier erfarede historien.

Det er to uger senere end sluttidspunktet i den seneste vaccinationskalender.

Her stod de første i alderen 20 til 29 år til at blive inviteret til vaccination i juni. Det samme var tilfældet for de første blandt de 35- til 44-årige.

I juli skulle den sidste gruppe - borgere i alderen 30 til 34 år - så inviteres til at blive vaccineret.

Vaccinationsplanen er skredet flere gange de seneste måneder. I den første plan fra 8. januar ventedes alle danskere at være vaccinerede ved udgangen af uge 25, der løber til og med 27. juni.

Sundhedsstyrelsen vil over for Jyllands-Posten ikke kommentere nyheden om udskydelsen, men oplyser, at der tirsdag kommer en opdatering af vaccinationskalenderen.

Droppede vacciner skal genovervejes

Samtidig fortæller Magnus Heunicke til DR, at regeringen har bedt Sundhedsstyrelsen om at genoverveje brugen af vaccinerne fra Johnson & Johnson og AstraZeneca.

De blev skrottet fra det officielle vaccinationsprogram, efter at der blev set få tilfælde af særlige blodpropper blandt vaccinerede.

Siden er de dog kommet tilbage i brug som en del af en ordning, hvor danskerne kan vælge at få den alligevel.

Det kræver konsultation med en læge, inden det kan ske.

Ifølge Ritzau er er der kommet mere data om brugen af vaccinen fra europæiske lande. Da den blev droppet, var det amerikansk data, der lå til grund for beslutningen.

Indtil videre har flere end 1.000 danskere fået Johnson & Johnson-vaccinen, som - modsat de andre, der bruges i Danmark - kun kræver et stik.

I alt 2,1 million personer i Danmark har fået mindst ét vaccinestik mod covid-19. Det svarer til 36,4 procent af befolkningen.

1,3 millioner - eller 21,4 procent af befolkningen - har fået begge stik.





Opdateres









Ritzau