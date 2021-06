Nyt vaccinetiltag i Tingbjerg: »Jeg var nok ikke blevet vaccineret, hvis man ikke bare kunne gå ind fra gaden«

»Tillykke«, siger vaccinatørerne til alle, der forlader deres bås ved pop up-vaccinationen i Tingbjerg.

Det samme står der med store bogstaver på de informationsfoldere, man får med i hånden, og som mest af alt ligner hædersdiplomer.

Og sådan føles de også. I hvert fald for Tingbjerg kommune. For hvert stik er en sejr, der skal være med til at vende den statistik, der viser, at 45 procent af dem, der er inviteret til vaccination i Tingbjerg Sogn, slet ikke har reageret på henvendelsen og bestilt vaccinetid eller er påbegyndt vaccination.