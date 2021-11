Mundbind virker, men dokumentationen er tynd

Coronavirus smitter via dråber i luften. En barriere over næse og mund kan forhindre viruspartikler i at komme forbi, lyder Sundhedsstyrelsens logik. En gennemgang af litteraturen giver ingen præcis viden om effekten af at bruge mundbind. Tiltaget bør kun ses som et ekstra beskyttende lag mellem menneske og virus.