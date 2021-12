Lovændring: Efterlønnere får bedre lønvilkår

Så er det officielt. Efterlønnere kan meget snart få dispensation for at arbejde i vaccine- og podecentre under coronapandemien, vedtog Folketinget tirsdag.

»Jeg er simpelthen så glad for den her ændring, og jeg ved, at jeg ikke er den eneste. Jeg tror reelt, det vil betyde, at flere efterlønnere tager arbejde«, siger den tidligere sygeplejerske Anna-Lisse Ingemann.