Dansk Industri: Gratis selvtest kan lette pres på testsystem

Det er i øjeblikket svært at få tid til en PCR-test. Desuden er der ved ved mange kviktestcentre kø for at komme til. Erhvervsorganisationen Dansk Industri foreslår derfor, at virksomheder, uddannelsesinstitutioner og privatpersoner skal kunne bestille gratis selvtest hos det offentlige.

»Der er jo et regulært testkaos lige nu. Det nuværende testregime fungerer ikke«, siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i Dansk Industri.

»Der er brug for at tænke i nye baner og løsninger. Selvtest er en oplagt vej til at tage noget af presset fra testcentrene«, siger han i en skriftlig kommentar og henviser til, at Sundhedsstyrelsen er begyndt at anbefale brug af selvtest.

Selvtest af skoleelever og på plejehjem

Dansk Industri foreslår en løsning, hvor man for eksempel kan bestille selvtest via NemID eller med virksomhedens CVR-nummer.

»Det virker ikke hensigtsmæssigt, at danskerne skal stå i lange køer og i værste fald smitte hinanden. I stedet bør vi kunne teste os selv derhjemme eller på arbejdspladsen og så kun gå i testcentret, hvis selvtesten er positiv«, siger Emil Fannikke Kiær.

De danske sundhedsmyndigheder har allerede indført brug af selvtest på blandt andet plejehjem og ungdomsuddannelser. Samtidig er selvtest udpeget til at være et af værktøjerne, når skolerne efter planen genåbner efter nytår. Her er der købt otte millioner selvtest, som forældre vil kunne afhente gratis til deres børn. Dansk Industri mener, at man bør udvide den ordning til også at gælde virksomheder og ansatte.

