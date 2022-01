Søren Brostrøm tog i femten minutter lang enetale hul på sin nekrolog over epidemien, som vi kender den

Tiden er kommet til, at Sundhedsstyrelsen trækker sig og sætter borgerne fri. Nogenlunde sådan lød det fra en småfilosofisk Søren Brostrøm, da han gjorde status, to år efter at corona kom på hans radar. Det mest sandsynlige scenario er, at covid-19 bliver en endemisk virus, der ligesom influenza dukker op hver sæson. Flokimmunitet kan vi glemme alt om.