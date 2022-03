Ny sundhedsreform: Regeringen vil indføre 18 års-grænse for køb af øl, breezere og vin i butikker

I dag kan 16-17-årige købe øl, breezere og andre drikke med alkoholprocent lavere end 16,5. Men det skal være helt slut med, at den aldersgruppe kan købe nogle former for alkohol, mener regeringen. Den får ros og ris med på vejen.