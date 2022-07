Er du kvalificeret til et booster-stik allerede nu? Det skal du selv tage initiativ til at finde ud af

Det vækker undren hos Lungeforeningen, at kun 3.500 danskere har fået yderligere et boosterstik, en måned efter regeringen gav udtryk for, at de særligt sårbare kunne få en revaccination mod corona over sommeren. Foreningen mener, det skyldes dårlig kommunikation fra sundhedsmyndighederne.