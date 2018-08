Hjernerystelser og hovedskader kan føre til selvmord Folk med hovedskader har langt større risiko for at begå selvmord, viser dansk forskning.

Jo alvorligere en hjernerystelse eller hovedskade – jo større er risikoen for at dø af selvmord. Ja, selv en mindre hjernerystelse øger risikoen. Det viser forskning fra Psykiatrisk Center København, der netop er offentliggjort i et af de mest velansete videnskabelige tidsskrifter, Journal of the American Medical Association.

»Det overraskende er, at sammenhængen mellem hovedskader og selvmord er så entydig, selv når vi har taget højde for andre vigtige faktorer, der kan påvirke resultatet«, siger læge, forskningsleder og seniorforfatter Michael Eriksen Benros.

Forskerne undersøgte mere end syv millioner danskere fra 1980 til og med 2014 – hvoraf en halv million havde været i kontakt med et hospital på grund af hovedskade – og sammenlignede forekomsten af selvmord i de to grupper.

Overordnet viser studiet, at en person med en hospitalskrævende hovedskade næsten dobbelt så ofte begår selvmord i forhold til personer uden hovedskader. Det interessante ved studiet er dog, at forskerne kan påvise riskoen alt efter hovedskadens alvor.

Ved svære hovedtraumer, hvor læger kan påvise egentlig hjerneskade efter skanning, er risiko for selvmord størst og forøget 2,38 gange. Altså begår 2,38 med svære hovedskader selvmord for hver gang en enkelt dansker uden hovedskade begår selvmord.

Ved kraniebrud er risikoen fordoblet, men selv ved milde hjernerystelser ses en øget risiko på 81 procent.

Vi oplever, at folk får ændret hele deres liv efter en hjernerystelse Ronnie Bødker, Hjerne-rystelses-foreningen

»Det er virkelig vigtigt, at vi gør alt for at forebygge hovedskader, hvad enten de sker i trafikken, på arbejdspladser eller ved kontaktsport som boksning eller amerikansk fodbold, da vi jo viser, at selv de milde hjernerystelser, som dog kræver hospitalsbesøg, påvirker hjernen og trækker ulykkelige spor selv mange år efter«, siger hovedforfatter Trine Madsen, post. doc. ved Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse.

Studiet dokumenterer, at risikoen for selvmord er størst og forøget med mere end tre gange i de første seks måneder efter hovedskaden, men dog forøget hele livet igennem. Hjernerystelser, kraniebrud eller egentlige hjerneskader kan medføre en række psykiske og mentale forandringer, der kan føre til egenlige psykiatriske lidelser, herunder depression, psykose og demens, som også tidligere studier har vist. Ligesom det er kendt, at hovedskader kan medføre betændelsestilstande i hjernen eller få blodkar i hjernen til at briste og forårsage hjerneskade.

Tab af identitet

Ifølge Nicole Deleu, neuropsykolog på Center for Hjerneskade ved Københavns Universitet, bliver borgere med hjernerystelser eller andre hovedtraumer ofte mødt af en række psykiske udfordringer.

»Mange kan ikke gå på arbejde og har svært ved helt almindelige gøremål under det daglige liv i familien, eksempelvis fordi de udtrættes eller ikke kan tolerere larm. De taber grundlaget for deres identitet. Nogle af dem isolerer sig og udvikler angst, depression og andre alvorlige psykiske lidelser. Vi oplever med jævne mellemrum patienter med selvmordstanker«, siger hun.

Hjernerystelsesforeningens formand, Ronni Bødker, er ikke overrasket.