Test: Den billigste tandtråd er bedst

Det løber hurtigt op i mange penge, hvis du bruger tandtråd, hver gang du har børstet dine tænder. I hvert fald hvis du vælger varianten, der er monteret på en tandstik, fordi dine tykke fummelfingre har svært ved at føre en almindelig tandtråd rundt om tænderne. Bruger du tandtråd to gange daglig, koster det mellem 12 og 200 kroner om måneden – afhængig af hvilken variant du vælger. Heldigvis kan du trygt vælge den billigste, vurderer Lørdagslivs to testdommere, der er enige om, at den billige tandtrådsstikker fra Rema 1000 er bedst. Den er tilpas tyk til at få bugt med snavs, selv hvis du har store mellemrum mellem tænderne, og den er også nem at gribe om.

»Tråden er lidt tykkere end hos konkurrenterne, og den har et godt greb«, siger tandlæge Anders Byrel fra Tandlægerne Classensgade i København, hvor de fleste patienter også foretrækker tandtråd med greb frem for den traditionelle slags, hvor fingrene gør al arbejdet. Produkt- og hygiejneekspert Michael René er enig i bedømmelsen og kan godt lide, at tråden er stramt spændt fast i tandstikkeren. Det vigtigste kriterium for begge dommere er, at tandtråden er tyk nok til at fylde mellemrummet ud mellem tænderne, og at den er god og robust, når man griber om den.

Stort set alle testens varianter har en spids tandstikker for enden, og det vækker irritation hos dommerne, fordi man nemt stikker sig på den. Tandstikkere er hårde for tandkødet, mener tandlæge Anders Byrel, og derfor kan man lige så godt vælge det næstbedste produkt, der som det eneste er fladt frem for spidst for enden. Også selv om den næstbedste tråd, der er fra Matas, er spændt mindre stramt fast til stikkeren.