Folkelig funkfest i Kongens Have: Komos Festival føjer George Clinton, Ben Harper og Kira Skov til programmet Folk- og countryfestivalen er klar med seks nye musikalske indslag til sommerens festligheder i hjertet af København.

Den københavnske folk- og countryfestival, der løber af stablen for anden gang i år, udvider den musikalske palet med en række internationale navne - plus et dansk.

Der er dømt folkelig funkfest og højt humør blandt de potentielt 10.000 publikummer, når det amerikanske ikon George Clinton alias Dr. Funkenstein slår vejen forbi Kongens Have i ledtog med sit legendariske musik-kollektiv The Parliament Funkadelic, der siden 1970'erne har fornyet funkmusikken ved at fusionere elektrisk funk med spraglede afrobeats og psykedeliske ekskursioner. Sidst han var i Danmark var i 2016, hvor han gav koncert i DR Koncerthuset.

I den mere afmålte musikalske ende præsenteres endnu et stort hovednavn, nemlig sangeren Ben Harper, der står klar til at tryllebinde publikum med sine fløjlsbløde, simple guitar-kompositioner, som gennem tiden har indbragt ham et væld af anmelderroser og priser.

Blandt de nye tilføjelser finder man også den irske kvintet BEOGA, der har gjort sig bemærket med deres særegne kombination af traditionel irsk folkemusik, jazz og blues. Desuden kommer den unge svenske singer-songwriter Albin Lee Meldau til Komos, samt Brian Fallon & The Howling Weather, der tidligere er kendt som guitarist i rockbandet The Gaslight Anthem. Med sit nye projekt står han på tærkslen til at udgive sit album nummer to, der efter sigende skulle være skrevet specielt til live shows.

Endelig kommer den hæderkronede danske sangerinde Kira Skov også forbi den (forholdsvis) nye festival til sommer. Det gør hun med en samling sange, der bearbejder tabet af hendes ægtemand og musikalske samarbejdspartner gennem 13 år, Nicolai Munch-Hansen. Da Politikens anmelder Kim Skotte var med til koncert i efteråret blev det til fem hjerter under overskriften: »Med rent udtryk og stor musikalitet lagde Kira Skov stemme til århundredes sorg.«

Anmeldelsen kan læses her.

De nye navne slutter sig til allerede offentliggjorte hovednavne som Jason Isbell, Seasick Steve og Tina Dickow & Helgi Jonsson.

Komos finder sted i Kongens Have 22. og 23. juni. Billetterne kan anskaffes via www.komosfestival.dk