Tre nye navne til sommerens jazzfestival: Verdens »sandsynligvis bedste« tenorsaxofonist kommer til København Legendariske Pharoah Sanders spiller til sommer sin spirituelle freejazz i Brorsons Kirke. Festivalen offentliggør også Charles Lloyd & The Marvels with Bill Frisell og Jakob Bro-kvartet.

Copenhagen Jazz Festival offentliggør i dag et stærkt trekløver af mandlige jazzmusikere, der spiller til den 40. udgave af festivalen til sommer.

Pharoah Sanders er en absolut nøgleperson inden for udviklingen af freejazzen, og har gennem sin karriere arbejdet sammen med alt og alle fra John Coltrane til Ornette Colemann og Sun Ra.

Han var en del af John Coltranes gruppe fra 1965 og frem til 1967, hvor Coltrane døde. Her udviklede han sine lange, dissonante soloer, der sagtens kunne kombineres med et groove, der får ens ben til at bevæge sig. Det har inspireret eksempelvis Herbie Hancock og Four Tet, samt jazzens nye stjerneskud, saxofonisten Kamasi Washington.

Freejazz-pioneren Ornette Coleman har sågar beskrevet Sanders som »sandsynligvis den bedste tenorsaxofonist i verden«.

I slutningen af 60’erne lagde Pharoah Sanders en spirituel dimension til sin klang, og blev således også en af grundlæggerne af den spirituelle jazz sammen med John Coltranes enke Alice Coltrane.

Pharoah Sanders er en gammel ven af Copenhagen Jazz Festival og spillede på den allerførste festival i 1979.

Det bliver Brorsons Kirke på Nørrebro, der lægger lokaler til hele to koncerter med Sanders mandag 9. juli og tirsdag 10. juli.

Magisk kvartet i Koncerthuset

Jakob Bro har de seneste ti år markeret sig som et tyst fyrtårn i dansk jazz. Han hvisker nærmest igennem sin elektriske guitar, når han spiller sammen med navne som Bill Frisell og Lee Konitz.

Han har netop udgivet albummet ’Returnings’, som Politikens Thomas Michelsen kaldte for »magisk« og gav seks hjerter.

På Copenhagen Jazz Festival opfører Bro ’Returnings’ i DR Koncerthuset sammen med den legendariske danske trompetist Palle Mikkelborg, bassisten Thomas Morgan og den 75-årige norske trommeslager Jon Christensen, der i sin tid brød igennem med Keith Jarretts trio. Det hører til sjældenhederne, at Christensen overhovedet spiller koncerter.

Koncerten er 14. juli.

Åndelig protestjazz

Apropos guitaristen Bill Frisell gæster han også årets Copenhagen Jazz Festival sammen med 80-årige Charles Lloyd og dennes band, The Marvels. Charles Lloyd har for nylig udgivet albummet 'I Long To See You', der bl.a. består af versioner af protestsange som Bob Dylans 'Master of War'.

Han spillede på Copenhagen Jazz Festival i 2013, og den nærmest åndelige koncertoplevelse fik seks hjerter.

Koncerten vil være i aftensolen på Islands Brygges havnefront onsdag 11. juli.

Copenhagen Jazz Festival, 6.-15. juli.