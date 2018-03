Myndighederne spænder ben: To-dages københavnsk musikfestival i Kgs. Have aflyses Folk- og americanafestivalen Komos i Kongens Have er blevet aflyst pga. en afgørelse Fredningsnævnet. Festivalen forsøger nu at finde plads til kunstnerne på andre spillesteder over hele landet.

Det hele var egentlig klar til, at Komos Festival for anden gang skulle fylde Kongens Have med folk- og americana-musik 22. og 23. juni i år.

Aftalen med Slots- og Kulturstyrelsen var indgået, navne som James Isbell, Seastick Steve, George Clinton og Kira Skov var sat på plakaten. Det skulle egentlig bare blive juni, så festivalen kunne gå i gang.

Alligevel bliver folkene bag Komos nu nødt til at aflyse årets festival. Årsagen er en afgørelse i Fredningsnævnet, der spænder ben for, at festivalen kan afholdes i Kongens Have. Fredningsnævnet har nemlig besluttet, at de ikke vil give dispensation til at afholde indhegnede arrangementer i haven.

Kongens Have skal være åben for alle

Det er altså et spørgsmål om, hvorvidt man må skærme en del af Kongens Have af, så det kun er betalende gæster, der har adgang til den 412 år gamle park. Det er nemlig indhegningen, som Fredningsnævnet fremhæver som årsag til, at Komos Festival ikke må holdes i Kongens Have. Nævnet lægger vægt på, at et helt centralt element af fredningsdeklaration af 19. december 1961 er, at alle har adgang til Kongens Have. Derfor strider det ifølge nævnet imod deklarationen, hvis der bliver spærret af for »almindelig offentlig adgang« i Kongens Have.

I november sidste år tog Fredningsnævnet stilling til en lignende dispensationsansøgning om et arrangement i Kongens Have på grundlovsdag 2018, hvor 85 procent af haven ville blive lukket af. Her afslog nævnet også ansøgningen med henvisning til fredningsdeklarationen fra 1961. Nævnet begrundede sin afgørelse med, at en tilladelse vil få betydning for fremtidige ansøgninger om at lukke Kongens Have af.

I begge ansøgninger har Slots- og Kulturstyrelsen ellers godkendt arrangementet og sagt, at arrangementerne ville være med til at finansiere den omkostningstunge drift af Kongens Have.

Vil ikke gøre noget halvhjertet

I en pressemeddelelse fra Komos Festival kaldes afgørelsen for »pludselig«, »uforståelig« og »definitiv«. Med få måneder til festivalen har man opgivet at finde et nyt sted til festivalen, og den er derfor blevet aflyst.

»Vi er selvfølgelig enormt ærgerlige over den pludselige beslutning, da vi virkelig har fået stablet et godt line-up på benene og i det hele taget forberedt en rigtig god festival«, siger Sigurd Hartkorn Plaetner, der er talsmand og pressechef for Komos Festival, i pressemeddelsen.

Festivalen har ikke ønsket at »skynde noget halvhjertet igennem«. Derfor har man valgt at aflyse festivalen i stedet for i al hast at finde et nyt sted, hvor festivalen kan afholdes.

»Vi er ikke i tvivl om, at en aflysning er det bedste at gøre i den her situation. Vi er en festival, der insisterer på høj kvalitet hele vejen rundt, og vi føler ikke, at vi vil kunne leve op til vores ideal, hvis vi bare fire måneder før afvikling pludselig skal til at finde en ny festivalplads«, siger Sigurd Hartkorn Plaetner.

George Clinton og Jason Isbell til Odense

Arrangørerne arbejder nu på, at de artister, der allerede var booket, kan blive placeret på spillesteder rundt omkring i landet under navnet 'Komos Presents'. Derfor vil funklegenden George Clinton & Parliament Funkadelic spille på Posten i Odense 23. juni, Jason Isbell and the 400 Unit spiller på Posten 22. juni, og Lucky Chops spiller på Pumpehuset i København 23. juni. Efterhånden som det lykkes at omplacere artisterne, vil dette blive offentliggjort på den nu aflyste festivals hjemmeside.

Festivalen planlægger dog ikke at lægge sig selv totalt i graven, og vil efter planen vende tilbage 21. og 22. juni 2019 på et endnu ukendt sted.

Hvis man har købt billet til Komos Festival i Kongens Have, kan man få pengene og gebyr refunderet hos den officielle billetudbyder, Billetlugen. Billetlugen tager kontakt til billetkøbere via e-mail.