Raplegenden Ghostface Killah optræder på Nørrebro under Distortion Festivalen offentliggør 22 nye navne og fuldender næsten programmet.

Hiphop-sværvægteren Ghostface Killah var med til at grundlægge Wu-Tang Clan. Under årets Distortion indtager han Rust til årets Distortion Club, når gadefesten på Nørrebro lukker og flytter ind på Nørrebros spillesteder.

Nye navne på Distortion Acid Arab Acid Pauli Acud Brigade Central DJ Alfredo92 DJ Sports Eclair Fifi Erika de Casier Fantastic Twins Fulltone Ghostface Killah Imperieux Johannes Brecht KhalilH2OP Lehar Lund&Rønde Oliver Huntemann Olivia Mendez Pachanga Boys Pauli Pocket Ring&Dorf Sousa Schmidt Stimming Sugar Tim Andresen Vis mere

Han har udgivet 12 album under eget navn og været med i en håndfuld film og tv-serier. Hans seneste album er 'Twelve Reasons to Die II' fra 2015, som han lavede i samarbejde med Adrian Younge og Raekwon.

Det er en sjælden Ghostface Killah-koncert, Distortion har fået fingrene for enden af basarmen i. Han spiller kun en lille håndfuld solo-koncerter hvert år, og en af de sjældne koncerter var på Pumpehuset i 2016. Her spillede han dog kun i 34 minutter, og anmelderne kaldte koncerten for pinlig. Vi må håbe, at koncerten under Distortion får en anden klang.

Også When Saints Go Machine-frontmanden Nikolaj Vonsild er en del af dagens pakke af nye Distortion-navne med KhalilH2OP, ligesom også r'n'b-sangerinden Erika de Casier fra Saint Cava spreder sine 90'er inspirerede sovekammer-vibes til koncert under festivalen.

Distortion Ø flytter

Normalt afholdes Distortions store afsluttende fest helt ude ved kajkanten på Refshaleøen. I år flytter den dog længere væk fra havnen og naboernes sarte ører. Festen flyttes fra Refshaleøens vestlige del, der vender over mod Langelinie, til den sydøstlige del, der er vendt mod Amagerværket. Det er det område, der også bliver kaldt for "Giftskoven".

Distortion, 30. maj til 3. juni, Nørrebro, Vesterbro og Refshaleøen.