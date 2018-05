Roskilde Festival afslører: Her er 13 tilføjelser til programmet og den endelige spilleplan Ringen sluttet, sløjfen bundet og øllen knappet. De sidste 13 navne til årets festival er ude, og afløseren for rap-dronningen Cardi B er fundet.

Det er i dette øjeblik, at printeren får sin virkelige berettigelse, og de ellers mest digitale kan finde på at printe ud og overstrege med kuglepen og tegne stjerner og hjerter, fordi de glæder sig som små børn.

Roskilde Festival har netop afsløret de sidste 13 navne til sommerens program, og den fremadstormende R&B-innovatør PartyNextDoor, The Strokes-guitaristen Albert Hammond Jr og indie-ikonerne Blonde Redhead er blandt nogle af de nye afsløringer.

De sidste 13 navne på Roskilde Festival PartyNextDoor (CA)

Albert Hammond Jr (US)

Blonde Redhead (US)

Courtney Marie Andrews (US)

Debonair (DJ) (UK)

Haley Heynderickx (US)

Indika (DJ) (UK)

Madball (US)

Marlon Williams (NZ)

Mavi Phoenix (AT)

Pernille (DJ) (DK)

RVG (AU)

Steffi (DE) Vis mere

Siden rap-dronningen Cardi B som et af festivalens hovednavne i starten af april aflyste sit show i forbindelse med offentliggørelsen af sin graviditet, har spekulationerne svirret omkring, hvem der skulle udfylde hendes plads på Arena-scenen. Med dagens afsløring er svaret fundet:

Det bliver den 24-årige, canadiske r&b-kunstner PartyNextDoor aka. Jahron Anthony Brathwaite, der afløser den gravide hiphop-succes. PartyNextDoor satte en tyk, fed streg under sit navn, da han skrev Rihannas hit 'Work' i 2016, han medvirker på det Grammy-nominerede hit 'Come and See Me' og udgives i øvrigt på kunstneren Drakes pladeselskab OVO Sound.

Blandt dagens øvrige afsløringer findes meget forskellige genremæssige navne som The Strokes-guitaristen Albert Hammon Jr, indie-trioen Blonde Redhead og hardcore-rockere Madball.

Sidste navne fundet for nylig

For få uger siden blev den amerikanske branchefestival SXSW afholdt, og den har lagt baggrund for de sidste udvælgelser fra Roskilde Festivals side. Her spottede bookerne navne som Courtney Marie Andrews, Haley Heynderickx, Marlon Williams og RVG, som alle nu spiller på årets Roskilde Festival.

»PartyNextDoor har potentialet til meget snart at løfte sig op i den helt tunge popliga sammen med ikoner som Drake og The Weeknd, så det er fantastisk at kunne præsentere ham på Roskilde Festival, mens han står på tærsklen til gennembruddet«, siger Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén.

»Selvom vi har præsenteret plakaten tidligere på foråret, holder vi helt bevidst en håndfuld pladser ledige frem mod festivalen, så vi kan præsentere de unge kunstnere, der virkelig rykker på sig i 2018. Vi spottede højaktuelle navne som Courtney Marie Andrews, Haley Heynderickx, Marlon Williams og RVG på branchefestivalen SXSW her i foråret og var ikke i tvivl om, at de skulle inviteres til Roskilde Festival hurtigst muligt«.

I forvejen tæller årets plakat navne som Bruno Mars, Dua Lipa, Eminem, Gorillaz, Massive Attack, Nephew og Nick Cave & The Bad Seeds. Og med i alt 186 navne på det endelige program kan festivalen nu offentliggøre spilleplanen med scener og tider, så stjerner, hjerter og cirkler kan gøre forsøget på ikke at få den glade festivalgæst til at ende i campens hegn på uheldige tidspunkter.

Den fulde spilleplan kan ses her.