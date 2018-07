Dagens jazzanbefaling: Orkestrets motto er, at hvis det swinger, er det lige meget, om det er John Mogensen, Mozart eller Monk, der har skrevet nummeret Smørrebrød er måske ikke mad, men Verdensorkestret er til gengæld jazz for fuld forrygende udblæsning.

Et par rundtenommer skal man jo have at leve af under en jazzfestival.

Thi mennesket lever ikke af toner og ord alene, men også af fadøl og fast føde.

Og i Krøgers Have på Frederiksberg er der både varme og kolde serveringer samt læskende bamser i hanerne.

Plus dejlig, menneskelig og begejstret musik ved det efterhånden sagnomspundne ensemble, der hedder Verdensorkestret, og som tæller klarinettisten Nulle, sangerinden Louise, basunisten Fessor og en solid rytmegruppe bestående af bassisten Daniel Franck, pianisten Marko Martinovic og trommeslageren Bjørn Otto Hansen.

Orkestrets motto er, at hvis det swinger, er det lige meget, om det er John Mogensen, Mozart eller Monk, der har skrevet nummeret.

Derfor er det også en stor musikalsk variation, man oplever, når man er til koncert med Nulle og konsorter. Alt lige fra Karen Jönssons 'I aften' til Bennie Motens 'Moten Swing' og måske lidt modernisme, bebop og dansktop ind i mellem.

Blæserne Fessor og Nulle bliver bedre og bedre med årene, og da de efterhånden begge er pænt op i alderen, er de rent ud sagt fremragende.

Og Louise synger så dejligt, så man ikke kan andet end elske det.

Og når man så kan spise sild og få sig et stykke med steg under åben himmel samtidig, ja så er bægeret fuldt og lige til at løfte og sige skål.

Verdensorkestret. Mandag 9. juli kl. 18.00. Krøgers Have, Frederiksberg