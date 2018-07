Dagens jazzanbefaling: Dagens mest hypnotiserende sanger i Frank Sinatras manége gæster Skuespilhuset Det kan gå hen og blive en stor oplevelse at høre amerikaneren Kurt Elling sammen med trompetisten Marquis Hill og rytmegruppe

Med mindre man er decideret forelsket i Curtis Stigers, må man bare indrømme, at Kurt Elling med sin mørktintede, maskuline baryton er dagens mest hypnotiserende mandlige amerikanske jazzsanger.

I 2016 sang han iført nobelt jakkesæt i DR Koncerthuset, hvor han gik til opgaven med en dygtig skuespillers timing og professionalisme.

Året inden gæstede han Copenhagen Jazz Festival som herlig entertainer på den lille scene i Haveselskabsets Have på Frederiksberg.

Man bliver budt på en bid af The Big Apple, når Elling med en skuespillers timing og professionalisme indtager scenen, og Skuespilhusets scene kan blive en perfekt ramme om den fænomenale sanger, når han indtager den sammen med trompetisten Marquis Hill og rytmegruppe for at trække os en tur rundt i Frank Sinatras, Nat King Coles og Tony Bennetts manege.

Kurt Elling Quintet feat. Marquis Hill (US). Onsdag 11. juli kl. 20. Skuespilhusets store scene, Kbh. K. Billetter koster 275-475 kr. i forsalg.