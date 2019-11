Copenhell offentliggør endnu et hovednavn

Det er efterhånden mange år siden, det britiske metalband Iron Maiden slog plajterne sammen.

Helt præcist skete det i 1975. Siden er bandmedlemmer kommet, gået og vendt tilbage, men bandets fans ser ud til at hænge ved.

I hvert fald har bandet optrådt for op mod to millioner mennesker i 39 lande, siden de i 2018 drog ud på deres ’Legacy Of The Beast’-turné.

Nu lægger de også vejen forbi Danmark, hvor de 20. juni 2020 vil være et af hovednavnene på metalfestivalen Copenhell. Og bandet ser frem til igen at spille for deres danske fanskare:

»Hele bandet har haft det rigtigt sjovt. Vi glæder os enormt meget til at bringe den store Legacy of the Beast-oplevelse til Copenhell, hvor vi ikke har spillet siden 2014, så vi kan nå ud til endnu flere af vores fans«, fortæller Iron Maidens forsanger, Bruce Dickinson, i en pressemeddelse.

Udover Iron Maiden har Copenhell allerede afsløret en række navne. De tæller blandt andet Korn, Emperor, JudasPriest og Benediction.

Copenhell 17. juni - 20. juni 2020, Refshalevej 185, København K