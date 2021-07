Madanmelder: Hvis din ferie også går til Bornholm, bør du slå vejen forbi denne restaurant

Uden for restauranten Tre Tjenere i Svaneke på Bornholm hænger en stor opslagstavle med træramme, indrammet af glas. Billederne, der er hængt op på opslagstavlen med knappenåle, er falmede og gullige, og ved første øjekast tænkte jeg, at de kunne have hængt der siden 1970’erne, som var den æstetik, fotografierne mindede mig om.

Men pludselig faldt mit øje på fototeksten til et af billederne, hvor der stod »georgiske vine« efterfulgt af et hjerte. Hmm? Mig bekendt var georgiske vine ikke noget, der blev skiltet med i 70’erne. Endsige sat hjerter efter.

På et andet foto var der et billede af et par – det viste sig at være Tre Tjeneres ejere – med en art funky folkedragt, manden havde stort fuldskæg og sixpence og kvinden skarpt kort pandehår. Aha! Den kombination signalerede mere Vesterbro 2021 end Bornholm i 70’erne.