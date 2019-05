5 hjerter til Klint & Bro: Fermenteringsglade venner har åbnet en fabelagtig bar på Nørrebro

Alkoholfri læskedrikke som kombucha vinder indpas i hovedstaden. På Klint & Bro har de kigget dybt i fermenteringstanken, og det kan vi godt være glade for.

I den gamle kaffe- og tesalon på hjørnet af larmende Tagensvej og mere hyggelige Vølundsgade i Gudekvarteret på Nørrebro har de to venner Eddie Klint og Louis Bro slået pjalterne og efternavnene sammen for at åbne noget så moderne som en fermenteringsbar.