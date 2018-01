Cafékontrol: Baryl på Østerbro gør det godt og sikkert, men lever altså ikke helt op til sit navn På Østerbro laver tilflytterne fra café Baryl fin og fotogen morgenmad og frokost. Men hvor er oprøret?

Navne forpligter. I hvert fald de selvvalgte af slagsen. Som nu cafénavne.

På Østerbro ligger det tre måneder gamle frokost- og morgenmadssted Baryl, og med så kækt et navn må man uvægerligt forvente noget frækt og uopdragent. Får man så det? Njoh, njah.

Baryls frokosttallerken (129 kr.) er en smukt anrettet sag, der består af avokadomad med hjemmelavet gulerodshummus, knækbrød med laks, gazpacho med revet squash og chiliflager og på siden lidt vårsalat, mandler og oliven.

Knækbrødet skal man spise først, for sådan et bliver hurtigt knækløst af den gode laks, der var i overraskende velsmagende selskab med en hjemmelavet tapenade af soltørrede tomater.

Gazpachoen – den kolde, andalusiske tomatsuppe – var lige ud ad landevejen, det samme gjaldt avokadomaden med ærteskud, og det føltes alt sammen trygt og godt.

Det eneste ærgerlige var det smilende æg på toppen, der havde fået lige nøjagtig så mange sekunder for meget, at blommesmilet stivnede i stedet for at løbe forløsende ned over maden, som det nu engang er bedst, når kniven sættes i.

Sojaflødeskum i særklasse

På min medspisers morgenmadstallerken (119 kr.) lå samme anretning minus gazpacho, plus chiagrød eller skyr – man vælger selv, og vi valgte chiagrøden.

De små chiafrø, der typisk lægges i blød i kokos- eller mandelmælk et døgns tid inden servering, bliver nok aldrig en personlig favorit her – til det er grøden for neutral, for viljeløs, for ingenting – men det er jo mit eget problem, og her var den upåklagelig og med en i særklasse god sojaflødeskum. Men jordbær på en af årets mest dynejakkekrævende vinterdage er et fejlskud, og der burde man finde et mere sæsonsvarende alternativ til at toppe anretningen.

I glassene tog vi Baryls friskpressede juice (40 kr.); en med ren appelsin og en med appelsin og granatæble. De var fine, men også for ens. Lidt mere granatæble, om vi må be’.

Baryls mad var god, men det meste var til det velkendte og levede ikke op til cafeens kække navn. Foto: Finn Frandsen

Burger med and

Selv om briochebollen var til den tørre side, fungerede Baryls andeburger (89 kr.) med confiteret and, honningsennep og syltede rødløg glimrende og lidt ligesom den 90’er-r’n’b, der spillede i højtaleren: blødt, godt og risikofrit, men også lige lovlig defensivt og nølende, når barylen på sin hjemmeside nu engang slår sig op på, at »vores mad er kæk og uopdragen«. Det er en stramning.

Men på Østerbro, hvor der stadig kan føles lidt langt mellem de skarpe snapse, er Baryl et tiltalende, velsmurt pitstop til fire hjerter.