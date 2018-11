1 hjerte: Kokken bemærkede smilende, at rædselsgullasch ikke var hjemmelavet: »Det er bare de gamle damer, der gerne vil have den« Efter en retssag har Cafe Obelix Vesterbro Torv skiftet navn til Cafe Trold. Gid køkkenet også havde fået en overhaling.

FOR ABONNENTER

Der er en god grund til, at der for nylig blev klippet store huller i parasollerne uden for Cafe Trold på Vesterbro Torv.