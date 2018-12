5 hjerter: Blæret kaffebar løfter Ryesgade med blændende bagværk og præcist brygget kaffe

Der sker ting og sager på Ryesgade. Og det endda i den sløve ende, hvor plejehjemmet Sølunds gule murstensbygninger dominerer.

Her er spisebaren Motley åbnet, Tigermom står på spring med sine asiatiske retter, og dør om dør med hende har den lille kaffebar Cupenhague siden august bagt brød og serveret kaffe på hjemmeristede bønner. De tre alene kan retfærdiggøre, at lige præcis denne trekant på Ryesgade bliver et nyt hotspot for foodies.











Cupenhague, Ryesgade 25, Kbh. N

Cupenhague var allerede før åbningen lidt af et navn, for indehaverne har stået for bl.a. pop-up-arrangementer sammen med andre af byens ambitiøse mad- og drikkeører. Og trioen består både af kaffenørder og en – særdeles veluddannet, blev det bevist – bager. Og det var sidstnævnte, der løb med opmærksomheden under vores besøg.

Foto: Martin Lehmann Cupenhague danner sammen med Motley og Tigermom en ny, indbydende trekant i Ryesgade.

Til at begynde med var vi lidt ærgerlige over den begrænsede menu, der kun tæller lidt morgenmadsretter og ikke længere smørrebrød, men bageren, der også bryggede kaffen, stod for betjening og håndtering af en håndværker on the side, diskede op med det lækreste bagværk.

Først en smuk surdejsbolle, der lignede noget, der lige var raget ud af en gammel brutal ovn. Mørkebrun skorpe i perfekt tykkelse, så det knaser, når man bider, men ikke kradser hårdt i ganen. Og indeni den blødeste, mest svampede og seje krumme. Og sikke en duft! Syrlig og blomstrende. En godbid iført smør og klassisk danbo.

Sammen med en præcist brygget flat white, der bød på en elegant syrlighed i kaffesmagen, rundede vi af med at smage de to slags sødt bagværk. Den ene var en mini lemon-meringue med blødt, hvidt og meget sirlig sprøjtet marengs på toppen og under den en velourblød og samtidig citronstikkende creme. Mørdejen var dog en anelse rustik for denne anmelders smagsløg – formentlig pga. meltypen (friskmalet formentlig), der havde masser af smag i sig selv, så smørsmagen måtte spille andenviolin.

Foto: Martin Lehmann Bagværket - både boller, snurrer og kage - bliver til i det lille køkken bag kaffebaren.

Snurren var af en passende størrelse. Og tak for det! Det vil sige mindre end hos Meyer, som satte fut i snurrefænomenet med monsterstore versioner, der næsten kræver en makker, før man kan fuldføre. Og Cupenhagues version med kardemomme var smukt blank af en remonce, som var karamelliseret over den perfekt bagte dej. Hvilket er en sjældenhed at få, for ofte er både kanelstænger og snurrer her i byen underbagte, så de nok er sprøde og fine udenpå, men inderst tunge og med dejsmag.

Med Cupenhague har Ryesgade fået en tjekket kaffebar, som både rister og brygger kaffen på sirlig vis og decideret blænder med sit bagværk, der kan konkurrere med hypede steder som – tør man sige det? – Juno og Hart. Du hørte det først her.

Foto: Martin Lehmann Indehaverne af Cupenhague er kaffenørder. Og det kan smages.

Hipnessfaktor

Kan du lide smukke terrazzogulve med indlagte liljer, der spejler sig i loftets stuk? Kan du lide douce petroleumsblå farver, lyse træmøbler i enkelt design og lidt moderne kunst på væggene sat i scene med afdæmpet belysning? Den slags gør sig godt i boligmagasinerne for tiden – og også her i Ryesgade. Men man kunne godt skrue en anelse op for hyggefaktoren med hynde på bænken for eksempel. Så bliver man også lidt længere ...