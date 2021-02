Mamma mia! Begejstret anmelder har fundet et nyt pizzeria, der tager den italienske kulturarv seriøst

Pizza som i Napoli.

Det lyder som smeltet bøffelmozzarella i mine ører, så at sige. En smagsmættet drømmerejse til den syditalienske metropol med dens virvar af heftigt gestikulerende mennesker og dyttende scootere i smalle gyder med bittesmå steder, hvor man kan slå sig ned og spise pizza, der er hevet direkte ud af ovnen, så den puffede dej slipper damp ud, når man tager en bid ... Det er comfort food i en tid, hvor vi alle trænger til at blive trøstet.

Det er også en seriøs udfordring at kaste sig ud i for en restauratør. Intet mindre end en forvaltning af immateriel kulturverdensarv, idet bagning af den napolitanske pizza optræder på Unesco’s prestigefyldte liste. Over to millioner mennesker underskrev en støtteerklæring for at få fare il pizzaiolo på listen . Og det indbefatter både evnen til at håndtere dej og afbagning, men så sandelig også gestikken, jargonen og det samlede visuelle udtryk af kreationen.

Men Rasmus Oubæk, også kaldet bearnaisekongen, tør åbenbart godt.

Den erfarne restauratør, der igennem en årrække har været med i solide succeser som bøfkæden Mash, Pluto, Retour, Gorilla, Barabba og Maison, har nu sammen med sin partner i burgerkæden Jagger, Christian Brandt, åbnet pizzeriaet Otto på Værnedamsvej. Som takeaway under corona og med siddepladser, når virussen er under kontrol.