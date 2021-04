Frederiksberg-biks serverer Asiens svar på burger. Og den sprøde kylling fik os til at fægte med spisepindene

Bao bliver indimellem kaldt for Asiens svar på en burger. Og jo, de dampede boller, der som en Kermit-mund lukker sig om for eksempel svinekød eller and plus forskelligt grønt, er med sit ’fyld i brød’-dna en kusine til det amerikanske verdenshit.

Herhjemme blev den også taget godt imod, da den for alvor gjorde sit indtog for fire-fem år siden hos steder som Mao Bao og Kiin Kiin Bao Bao.