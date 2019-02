Se billederne: Sådan ser det ud, når en kringlet hjerne laver vilde teaterkulisser til Halfdan Rasmussens elskede børnerim

»Lidt længere ned«.

Julian Toldam Juhlin kniber skeptisk øjnene sammen, mens han dirigerer med det kartonudklip, som midlertidigt skal gøre det ud for en astronaut.

»Argh, den er bare herrestor!«, udbryder han frustreret.

Blå Bog Julian Toldam Juhlin Født 1987 på Frederiksberg. Uddannet scenograf fra Den Danske Scenekunstskole i 2014. Året efter modtog han en talentpris ved Reumert-uddelingen. Han har tidligere skabt scenografi til bl.a. ’Frk. Jensens kogebog’ på Riddersalen, ’Peter Pan’ på Folketeatret og ’Faust’ på Mungo Park. Laver derudover også performancekunst, bl.a. ’Drengen der aldrig flytter hjemmefra’, hvor alt, hvad han foretog sig på sit værelse, blev projiceret i barndomsværelset hos hans mor, og ’Virgin Tour’, hvor han rejste landet rundt og udstillede sig selv i et bur. Vis mere

Skuespilleren Laus Høybye skal efter planen sidde som astronaut i samme positur som Den Lille Havfrue, der lige nu smyger sig op ad den anden side af den sten i flamingo, som Julian Toldam Juhlin stirrer på.

Svævende foran et stjernefyldt univers skulle det umage par gerne blive det absolut sidste, som publikum ser, når de har overværet ’Halfdans Hokus Pokus’, som har premiere på Skuespilhusets største scene 9. februar.

Blå Bog Halfdan Rasmussen Digter og forfatter, født i 1915 og død i 2002. Nåede at udgive over 80 bøger før sin død med rim, digte og tosserier til både børn og voksne. Børnerim som ’Halfdans ABC’, ’Tante Andante’ og ’Lange Peter Madsen’ er blandt de mest kendte. Alene ’Halfdans ABC’ fra 1967 er udkommet i 4 udgaver og trykt i 36 oplag, og med musik til er alfabetSrimene udkommet i 3 udgaver i 23 oplag. Tidligere er Halfdan Rasmussens digte til voksne blevet iscenesat hos bl.a. Nørrebro Teater med stykket ’Noget om helte’ i 2017. Apollo Teater på Frederiksberg har i årevis turneret med forestillingen ’Godmorgen sol’ baseret på Halfdan Rasmussens børnerim. Vis mere

Stykket er baseret på en række af Halfdan Rasmussens børnerim. Fra de morsomme som ’Tyggegummikongen Bobbel’ til de mere dybsindige som ’Lillebitte bli’r man når man sover’. Manden, som er udvalgt til at skabe passende scenografi og kostumer for at visualisere de abstrakte rim og remser, alle danskere født efter Anden Verdenskrig kender, hedder Julian Toldam Juhlin.

»Jeg makser helt ud her. Og jeg gør det, fordi det er Halfdan. Det er hans univers, hvilket i sig selv er helt vildt fedt. Det gør det kun vildere, at der nærmest har været formuleret et ønske om at få det hele i sving. Alle scenetræk, gulvet, liftene. Lad os give børnene en maksimal oplevelse i det store scenerum. Det er så fedt«, siger Julian Toldam Juhlin.

Et bolsjedyr er lyserødt

med hul i begge ender,

det lugter stramt og smager sødt

og har forlorne tænder,

det gnasker bolsjer hele da’n

til slikbutikken lukker

og næsen er af marcipan

og ørerne af sukker.

Denne fredag eftermiddag knap to måneder før premieren har københavneren også selv taget den maksimalistiske garderobe på. Det Kongelige Teater skal have julefrokost, så selvfølgelig har Julian Toldam Juhlin taget en rød cardigan på, som er fyldt med guldblomster, røde plastikrubiner og massevis af brocher med sukkerstokke, juletræer, kranse og snemænd. Også Den Lille Havfrue har fundet plads på brystet.

I gang i et år

Den 31-årige tidligere vinder af Reumerts Talentpris har før givet sig i kast med at lave scenografi til vellidte børnebøger som ’Peter Pan’, men en opsætning i denne størrelse har han ikke prøvet før. I virkeligheden afhænger en stor del af forestillingen af den scenografi, som Julian Toldam Juhlin har arbejdet på siden begyndelsen af 2018.

En havenisse og en læbestift er jo et vildt smukt par. Det er Julian Toldam Juhlin, scenograf

Det er hans visuelle storyboard med billeder og tegninger baseret på konkrete digte og logikker i digte af Halfdan Rasmussen, som er udgangspunktet for meget af arbejdet med manuskriptet.

»En helt vildt sjov måde at arbejde på«, forstår man på Juhlin.

Men hvordan er det lige, man giver sig i kast med Halfdan Rasmussens sprudlende univers?

Hvordan får man førnævnte tyggegummikonge til at sameksistere med rumpiloter, riddere, fugle, nisser, lorte og alverdens andre ting på en scene, uden at det ender som et hovedløst orgie af nonsens og rablen?

Et bolsjedyr har stribet skind

og chokoladefregner

og halen er en slikkepind

der smelter når det regner,

det smasker højt og uafbrudt

og ELSKER bolsjeduften,

men hvis du fodrer det med krudt

så springer det i luften

For Julian Toldam Juhlin blev løsningen på spørgsmålene det, som han har valgt at kalde visuelle rim. Efter at have fotokopieret og lavet overstregninger i hundredvis af digte sad han tilbage med en kæmpestor bank af ting. Det gjorde det muligt at se, hvilke personer og figurer som lignede hinanden – de visuelle rim.

»En havenisse og en læbestift er jo et vildt smukt par. Det er meant to be«, siger Julian Toldam Juhlin, mens han peger på et af de flere hundred udklip, han har i sine skitsemapper.

»Tingene skal ikke nødvendigvis være fra samme digt, men jeg blev enig med Anders Lundorph (instruktør, red.) om, at det var sjovere at blive inspireret af den her associative logik, hvor genkendelige ting kan mødes og blive til noget helt tredje. Så Mariehønen Evigglad ikke behøver at være rød og med prikker, men måske også kunne være, hvad ved jeg ... en kamel«, foreslår han.