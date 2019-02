Passer high-tech overhovedet ind i den smukke, gamle have? Ibyen tester Tivolis nye virtual reality-forlystelse

Jeg fortsætter igennem labyrinten med brillerne på. Senere træder jeg ind i et spirende forår med en mangefarvet palet af pink, lilla og lyserød. Figurerne har organiske former, stregen er umiskendeligt naiv og barnlig. Vi er trådt ind i et Bjørn Wiinblad-inspireret univers.

Det er, som om det bliver éns egen verden, siger Stella. Man laver sit eget eventyr.

Fotografen forsøger at tage billeder ned i VR-brillerne for at fange universet. Men der kommer kun en mørk baggrund og et par lysende uhyggelige cirkler på billedet.

Noget i mig synes, det er mærkeligt at gå rundt hver for sig. Vi oplever hver sin verden i stedet for at sidde i rutsjebanen sammen og være fælles om at skrige højere end dem ved siden af.

Fortryllelsen er virkelig, men den er også ensom.

Og passer forlystelsen overhovedet ind i Tivoli? Den fine gamle park, hvor familier samles for for én gangs skyld at kigge på hinanden og mod himlen i stedet for at glo ind i telefoner, tv’er og iPads?

»Som forlystelsespark skal vi kunne tilføje det fysiske element. Mange mennesker går fordybet i deres telefon, og denne oplevelse kan du under ingen omstændigheder få på den. Vi giver folk en oplevelse, de ikke kan få derhjemme ved at tage et par briller på foran fjersynet«, siger Torben Plank, der er kommunikationschef for Tivoli.

En ny type fordybelse

Normalt kan der køre 1.000 mennesker med den populære rutsjebane Dæmonen. I timen. I Bring The Spring regner man med, at 120 mennesker kan nå igennem per time, hvis alt går godt.

Spørger man Torben Plank, er forlystelsen et godt eksempel på, at tech og fordybelse ikke behøver at være hinandens modsætninger.

»Mange forlystelser går ud på at være sammen. I Bring The Spring får man alene-tid, og man får lejlighed til at fordybe sig. Man oplever den samme forlystelse på to forskellige måder, og når man kommer ud, er der masser at tale om«, siger han.

Mange forlystelser går ud på at være sammen. I Bring The Spring får man alene-tid Torben Plank, kommunikationschef i Tivoli

Selv om forlystelsen kun tager fem minutter at gennemføre, har Stella (hun prøver den fem gange og mener stadig ikke, det er nok) og jeg en masse at tale om, da vi kommer ud. Vi diskuterer ivrigt, om den brølende bjørn, man møder, er brun eller hvid, om den magiske, hvide hjort forsvinder, når man kommer for tæt på, og om træerne skifter farve, når man bruger tryllestaven?