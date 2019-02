På med brillen! Prøv 3 virtual reality-oplevelser i vinterferien

Tivoli holder i år Vinter i Tivoli med en ny attraktion, Bring The Spring, der er en virtual reality-forlystelse.

Men den gamle have er langt fra det eneste sted, der byder på højteknologiske parallelverdner lige nu:

1. Den med Minecraft

På DAC, Dansk Arkitektur Center, kan arkitekter in spe arbejde med talentet. Iført vr-briller er det muligt at visualisere sine byggerier i Minecraft, som først laves på tilhørende computere. Fokus er at bygge fremtidsbyer.

Man har desuden mulighed for at kigge ind Jørn Utzon-udstillingen, hvor man iført vr-briller kan nyde udsigten fra hans berømte byggeri operahuset i Sydney.

Dansk Arkitektur Center. Bryghuspladsen 10, København K. Alle dage kl. 10-18. Torsdag kl. 10-21

2. Den alvorlige

Hvor tæt man bor man i et dansk udrejse- og asylcenter? ’This Room’ er et vr-værk på KØS Museum for kunst i det offentlige rum i Køge. Her har publikum mulighed for, to og to, at træde ind i et rum, der svarer til det, beboere på udrejse- og asylcentre bor i.

’This Room’ er en del af udstillingen ’Transit’, som tager udgangspunkt i mennesker i bevægelser fra et sted til et andet. Det er skabt af lydkunstneren Pejk Malinovski, der som barn legede med børn, der boede på asylcentre.

KØS. Nørregade 29, Køge. Tirsdag-søndag kl. 11-17. Mandag lukket.

3. Den lidt uhyggelige

Tranen, et udstillingssted på Gentofte Bibliotek, har i øjeblikket et overdådigt vr-værk, hvis man spørger Politikens anmelder Mathias Kryger. Han gav værket, der er lavet af kunstneren Jakob Kudsk Steensen, seks hjerter.

Det hedder ’Re-animated’ og når brillerne kommer på, træder man ind i ny digital verden, hvor fuglen Kauai Oo, der ellers uddøde i 1987, genoplives. Der stopper inspirationen fra den virkelige verden så også, for genoplivningen galoperer i en noget skræmmende retning. Vi taler øko-apokalypse-tanker for de voksne og ’Alice i Eventyrland’ for de yngre.

Tranen. Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6,Hellerup. Mandag-fredag kl. 10-20. Lørdag og søndag kl. 11-16. Bemærk: Der er lukket 14. februar. Skal opleves i selskab med en voksen.