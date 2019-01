På med brillen: Nu kommer der virtual reality-forlystelse til Tivoli

For anden gang slår Tivoli dørene op til en ny vintersæson, der i år indhyller haven i laser-nordlys, og hvor man kan prøve kræfter med den nye virtual reality-satsning ’Bring The Spring’.

At Odinexpressen i sidste uge kørte sin allersidste tur i Tivoli virker næsten symbolsk.

Fortiden køres i garagen, og fremtiden køres i stilling. Men det betyder ikke nødvendigvis færre sug i maven.

Ikke hvis man kigger på Tivolis nye virtual reality-forlystelse, som er en del af den nye vintersæson, der løber i februar.

’Bring The Spring’ er en nyudviklet oplevelse i H.C. Andersen Slottet, hvor man kan se frem til at få vind i håret, mens man kommer helt tæt på sultne bjørne og kæmper mod sværme af frostkrystaller.

Forlystelsen, der trækker på den nyeste teknologi indenfor feltet, kræver blandt andet, at gæsterne ifører sig specialdesignet udstyr, rygsæk og VR-briller for at kunne klare sig igennem udfordringerne.

Lys i mørket

Også den virkelige verden vil der ske ting og sager denne sæson. Blandt andet vil området ved Plænen agere centrum for et storstilet lysshow, der forsøger at imitere naturens nordlys ved hjælp af laser, lyd og røg.

»Det er første gang nogensinde, at man skaber den form for lysoplevelse i luften, og det kræver et særligt laserlys. Jeg har selv set nordlys i Tromsø og Grønland, og mit værk er inspireret af oplevelserne«, siger Tivolis lysdesigner Jesper Konshaug i en pressemeddelelse.

Derudover vil der ligesom sidste år blive tændt et hav af små lys på den 300 kvadratmeter store skøjtebane, som giver ordet regnbueis en helt ny betydning, idet interaktivt lys under isen vil changere og reagere på de skøjtendes pæne piruetter og deres pladask - alt efter evne.

Det store springvand ved Plænen vil også få sig en lysoverhaling, og der opføres en 18 meter lang lystunnel med vintergrafik langs søen i forbindelse med årets tema.

Vinter i Tivoli. 1.-24. februar.