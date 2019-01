Østers, cheesecake og krogmodnet velfærdsgris: Tivoli Dining Week gentager sidste års succes med storstilet madfestival

For andet år i træk er Tivoli Dining Week klar til at berige de madglade gæster med nye oplevelser. Her vil 15 af havens restauranter, som bl.a. tæller Fru Nimb, Grøften, Letz Sushi, Gemyse og A Hereford Beefstouw, servere treretters menuer til en ganske særlig pris.

En billet til Tivoli Dining Week-menuen koster 215 kr. plus gebyr (eksklusive Tivoli-entré). Har man ikke Tivoli-kort, kan entré tilkøbes til nedsat pris. Allerede nu kan du stille dig i kø til billetter, men det officielle billetsalg åbner først 11. januar. Tivoli Dining Week finder sted 1.-7. februar.

Fra østers til perlehøne

Østers med chili, laksetatar eller consommé? Eller hvad med søde desserter såsom New Yorker-cheesecake, panna cotta eller vanilje-crème brûlée? Om man foretrækker det danske, franske eller italienske køkken, masser af grøntsager, et saftigt stykke kød eller noget helt tredje, er der tilsyneladende noget for enhver smag i vente, når festivalen skydes i gang.

Er du mest til det grønne køkken, skal du stræbe efter en billet til enten Biergarten, Grøften eller Gemyse. Grøntagsrestauranten Gemyse serverer en menu bestående af falafel med kvaste urter, dahl med dukkha og panna cotta til dessert. Tilbage i 2017 kvitterede Ibyens daværende madanmelder Sandra Brovall for sit besøg med fem hjerter og skrev, at »grøntsagsrestauranten Gemyse er en Tivoli-tur værd i sig selv«.

Dog supplerer Gemyse det grønne med krogmodnet velfærdsgris til kødspiserne. Og der er masser at komme efter for kødspiserne. Hos Grøften kan man få dansk flæskesteg med sprød svær og hjemmelavet rødkål, hos Nimb Brasserie kan man få perlehøne med svampe, mens man kan få grillet spicy spareribs hos Nimb Bar’n’Grill.

Man kan også købe billet til Nimb Vinotek, som serverer hummerbisque til forret, kalvekæbe til hovedret og gateau marcel til dessert. Til daglig har restauranten kun åbent for private arrangementer.

Hele februar er dedikeret lysshows og kunstneriske lysoplevelser, når Copenhagen Light Festival traditionen tro indtager Tivoli i forbindelse med Vinter i Tivoli, så der er andet end mad at komme efter.

Tivoli Dining Weeks. 1.-7. februar, Tivoli, Vesterbrogade 3, Kbh. V.