Nørrebro-restaurant i nye klæder: Kendt restauratør siger farvel til det spanske og goddag til det grønne køkken

Manden bag nogle af byens mest populære vinbarer og hangouts sadler om.

Forrige år åbnede Kenn Husted (Bibendum, Falernum, Paté Paté, mfl.) den spanske vinbar La Fabrica på Nørrebro, men fra 11. februar går restauranten i Rantzausgade under navnet Glou Glou.

Stedet siger hasta luego til det spanske og vil i stedet byde på et nyt koncept med ’grøn dining’ fra morgen til aften og en menu bestående 60 procent grønt, 30 procent fisk og 10 procent kød.

Husted har i det seneste årti sat sit præg på den københavnske gå-i-byen-kultur med afslappet atmosfære, en forkærlighed for Middelhavets køkkener og egen import af vine, der som regel er til at betale.

Han driver i forvejen blandt andet Falernum på Værnedamsvej, Bibendum i Nansensgade og Adendum i Snorresgade og står bag spisestedet Antidote i Jægersborggade og Paté Paté, som både findes i Kødbyen og i Kastrup Lufthavn.

Da Politiken i august 2017 besøgte La Fabrica, som nu bliver til Glou Glou, skrev madanmelder Joakim Grundahl, at stedet var en god og hyggelig spansk vinbar (med en solstråle af en tjener!), men at deres nye fortolkninger af det spanske køkken fejlede.

Foruden mad byder Glou Glou også på cocktails.

Åbner under Dining Week

Det bliver i forbindelse med Dining Week 2019, at Glou Glou får sin debut, og under festivalen kan man få et smugkig på hvad, der venter.

For 215 kroner kan man spise sig gennem tre retter bestående af saltbagt knoldselleri og braiseret squash til forret, stegt kulmule med musling, bagt perle salat, butternut squash og fladbrød til hovedret og en dessert bestående af blommer, parfait is med vanilje og crumble.

Glou Glou åbner i forbindelse med Dining Week (i uge 7), og har åbent fra morgen til aften.