Ny spisestue på Nørrebro vil lave michelinmad til halv pris

Det er ikke, fordi de ikke har fået ros.

Faktisk har den lille flok vin- og madnørder bag Ancestrale og Kaptajn, der alle har en fortid på toprestauranter som Noma, Studio og Marchal, nærmest ikke fået andet.

Ancestrale fik fire hjerter her i avisen, og for nyligt kom spise- og vinstedet på Vesterbro sågar med på verdens største rejsemagasin, Condé Nast Travelers, liste over de 22 bedste spisesteder i København.

Historien om Kaptajn er den samme. Restauranten åbnede som Ancestrales storebror i begyndelsen af 2018 på hjørnet af Sortedam Dossering og Fredensbro og fik fluks fem hjerter af vores anmelder, der skrev: »En aften i kaptajnernes kahyt byder på sande rutsjebaneture af smagsoplevelser, som man ikke glemmer lige med det samme«.

Men nu lægger Kaptajn altså alligevel kursen om.

»Det har fungeret fint her, men det har ikke været det, vi gerne ville lave«, siger én af bagmændene, Patrick Sebastian Hult, da Ibyen besøger restauranten på Nørrebro.

»På et tidspunkt var vi oppe på 50 pladser til spisende gæster, og det er alt for meget, fandt vi ud af. Det blev en upersonlig oplevelse«.

Fra begyndelsen af det nye år vil Kaptjan derfor blive delt op i en vinstue med indgang fra Fredensgade og en spisestue med indgang fra Sortedam Dossering.

Vinstuen kommer til at fungere mere eller mindre som hidtil.

Det bliver et uformelt sted, man kan smutte forbi efter arbejde, med masser af vine på hylderne, både udfordrende naturvine og mere konventionelle flasker, og en menu bestående af små retter til 95 kroner stykket.

»Det brune køkken«, som stedets anden ejer, Tim Güth, definerer det:

»Lidt grimt, men virkelig velsmagende«.

En røv i ansigtet

Kaptajns nye spisestue derimod tager restauranten ud på ukendte farvande. Ambitionen er at lave en seriøs gourmetrestaurant med omkring 16 gæster per aften. Konceptet bliver det, de selv kalder for ’jovial gastronomi’.

For lad os være ærlige, de små blade, der ligger anrettet helt sirligt på tallerkenen, er i langt de fleste tilfælde fuldstændig ligegyldige Tim Güth, Kaptajn

»Det gode værtsskab er noget af det allervigtigste for os. Vi vil gerne dyrke de gamle tjenerdyder, hvor man bliver budt velkommen og underholdt hele aftenen i stedet for bare at få serveret noget mad og så ellers overladt til sig selv. Når det giver mening, vil vi også gerne tranchere og flambere ved bordet, så det bliver lidt et show«, siger Patrick Sebastian Hult.

Risikerer det ikke at blive for anmassende?

»Nej, det kan man altid mærke på gæsten, og det er derfor, stedet ikke må være større end de der 6-8 borde. Hvis det er en første date, skal vi selvfølgelig ikke ned hele tiden og forstyrre, men hvis det er fire gutter, der er ude, er der måske plads til lidt mere fis og ballade og måske en snaps imellem retterne«, svarer Patrick Sebastian Hult.

Den opmærksomme opvartning findes selvfølgelig på flere københavnske restauranter, indrømmer de to, men ofte får man lov til at betale for det. På den ene eller den anden måde.

»Der er rigtig mange dejlige, billige spisesteder i København, men på mange af dem betaler du til gengæld ved at skulle sidde så tæt, at du får en røv i ansigtet. Eller også har du kun to timer til at spise, og det er altså bare stressende«, siger Tim Güth.

De bedste til prisen

Menuen i spisestuen bliver fast med 10-15 serveringer, og prisen kommer til at ligge på 600 kroner. Med vin skal man kunne få en god aften for omkring 1000 kroner.

»Vi vil lave michelinmad til halv pris. Det er jo ikke, fordi det er billigt, men målet er at lege med de tunge michelindrenge, bare til en noget lavere pris. Vi skal være de bedste i vores prisleje«, siger Patrick Sebastian Hult.

Køkkenet bliver klassisk fransk og moderne dansk.