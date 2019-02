Vinterferie i København? Her er 8 tip til oplevelser for hele familien

8. Skyggeteater

Hør en lille fugl, der synger så vidunderligt, at man ønsker at have den hos sig for evigt. Den Hirschsprungske Samling inviterer til H.C. Andersens ’Nattergalen’ som skyggeteater i forbindelse med særudstillingen ’Jordforbindelser’.

Kan en mekanisk fugl erstatte en syngende nattergal? Det var der engang for længe siden en japansk kejser, der forsøgte i et eventyr af H.C. Andersen

Her er der også mulighed for at gå på en sporjagt i Sherlock Holmes’ fodspor. Og så kan I på en omvisning blandt malerier fra guldalderen høre historier om, hvordan barndommen gik fra noget, der bare skulle overleves, til at have en værdi.



’Jordforbindelse’. Skyggeteater 14. februar, familieomvisning – børn i kunsten 17. februar og sporjagt 13.-17. februar. Den Hirschsprungske Samling, Stockholmsgade 20, København Ø. Entré: 95 kr., børn under 18 år gratis.