Guide: Her er 4 af Københavns mere ukendte museer

1. Nasoteket

Ja, det er åbenbart et ord. Nasotek. Det er en samling af næser fra gamle skulpturer, og der findes et i Lund i Sverige og såmænd også et på Glyptoteket i København.

Efter sigende skulle de mest skrøbelige dele af gamle skulpturer være hænderne, de mandlige kønsdele og altså næserne. Det er dem, som tager faldet, hvis statuerne vælter, og derfor findes der også mange antikke græske og romerske skulpturer, som i tidens løb har mistet en næse, hånd eller tissemand.

Da den gamle brygger og Carlsberg-grundlægger Carl Jacobsen købte antikke skulpturer til sin berømte kunstsamling, valgte han at få dem restaureret og få genskabt manglende dele. Senere, i 1940’erne, mente man til gengæld, at det var en fejl, fordi skulpturerne skulle fremstå så originale som muligt. Derfor huggede man næserne af igen – og det er de næser, der nu udgør Glyptotekets Nasotek.

Hvorfor der ikke også er en samling af andre udstikkende og afknækkede legemsdele, melder historien ikke noget om.

Nasoteket på Ny Carlsberg Glyptotek. Dantes Plads 7, København V. Entré: 60-115 kroner. Gratis om tirsdagen.

2. Barbiemuseet

I et trafikeret vejkryds i Københavns Nordvestkvarter ligger Barbiemuseet.

Der er ingen store skilte, der viser vej, og heller ingen faste åbningstider, for man skal ringe på forhånd og aftale en tid, hvis man vil se det.

Foto: Linda Johansen

Indrømmet, det lyder lidt bims, men det er det ikke. På museet med de små populære dukker, som har været produceret siden slutningen af 1950’erne, kan man nemlig se skiftende tiders kvindebilleder, skønhedsidealer og kønsroller støbt i plastik.

Det hele er kronologisk opbygget, så man bevæger sig fra efterkrigstidens hvide, blonde amerikanske husmødre til nutidens mangfoldige Barbie-figurer; i dag er der for eksempel både programmør-Barbie’er, dukker med hijab og en Beyoncé-dukke.

Det er den private samler Lene Darlie Pedersen, som har samlet dukker siden slutningen af 1980’erne. Museet åbnede i 1995 og har i dag omkring 6.000 Barbie-dukker.

Barbiemuseum. Vibevej 52, København NV. Åbent efter aftale på 38103023 eller lene@barbiemuseum.dk.

3. Klunkehjemmet

Den såkaldte klunkestil havde sin storhedstid i slutningen af 1800-tallet og er opkaldt efter de karakteristiske små dinglende uldkugler, som sidenhen blev et slangudtryk for testikler.

Vil man se, hvordan det finere borgerskab boede, dengang ’klunke’ stadigvæk var et uskyldigt ord, skal man besøge Klunkehjemmet. Det er en hel lejlighed, som er indrettet, fuldstændig som højeste mode i 1890’erne dikterede.

Foto: Bo Svane

I dag er Klunkehjemmet en del af Nationalmuseet, men det var et rent tilfælde, at museumsdirektøren Tove Clemmesen i 1940’erne opdagede lejligheden. Hun var inviteret hjem til Gerda og Ellen Christensen, som var opvokset og fortsat boede i ejendommen, for at se på en sølvbryllupskjole, som søskendeparret ville donere til museet. Det viste sig, at søstrene ikke havde lavet ret meget om i deres barndomshjem, og efter deres død arvede Nationalmuseet alt indboet.

Klunkehjemmet. Frederiksholms Kanal 18, København K. Kun åbent ved rundvisninger lørdag, søndag og helligdage kl. 11, 12 og 13. Billetter: 50-95 kroner.