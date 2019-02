Gemt under gulvbrædderne på Vesterbro: Har du nogensinde været på vodkamuseet under Brians bodega?

Nede i kælderen står vodkaflaskerne fra gulv til luft, badet i et kulørt lys. Mere end 1.500 fyldte flasker er der, og tallet vokser hver måned. Til sammenligning er der på vodkamuseet i Riga lidt over 350 og 460 på vodkamuseet i Moskva.

Her står alt fra Oliofska, der koster omkring en 50’er nede i Netto, til milliondyre flasker med røde diamanter og bladguld. Og her er vodkaer fra lande over hele verden, for det er en udbredt misforståelse, at det kun er polakker og russere, der laver god vodka, siger Brian Ingberg.

»For eksempel findes der massevis af danske vodkaer, som er helt fantastiske. Man kan jo lave vodka af hvad som helst. Folk har sådan en sjov idé om, at al vodka bliver lavet på kartoffel, men det er faktisk kun omkring 10-15 procent af al vodka, der bliver lavet på kartoffel. Det meste bliver lavet på korn«.

Han finder en helt sort flaske med påskriften ’Cocaine’ frem og hælder op i to små glas.

»Der er også sådan en som denne her, der bliver lavet på kokain – eller koka-blade, som kokain er lavet af. Prøv en gang at smage på den«.

Med en vis bæven hælder jeg indholdet indenbords. Den er overraskende frisk og med tydelige citrusnoter. Slet ikke dumt.

Foto: Finn Frandsen Adskillige kendisser har været forbi Brian Ingbergs vodkamuseum. Lars Mikkelsen besøger jævnligt værtshuset, men også Steve Tyler og Dan Aykroyd har været forbi.

»Der er også denne her, som bliver lavet på kage«, siger Brian Ingberg og finder endnu en flaske frem, som han hælder lidt op af. Også den ryger ned, og jo, den smager ganske rigtigt lidt i retning af vanilje, chokolade og karamel.

»Eller prøv denne her, som bliver lavet af ostevalle. Der er også en cannabisvodka her. Og en baconvodka ...«.

Brian Ingbergs mål med at vise folk rundt på vodkamuseet er at åbne folks øjne for, at vodka kan være rigtig mange ting. Og at det faktisk kan smage godt. Det behøver ikke kun at være noget, som man blander med cola for at blive fuld hurtigst muligt.

»Det, jeg gerne vil have, når folk kommer herned, er, at de begynder rent faktisk at smage på deres vodka. Mange køber bare det, der er smart, uden at smage efter. Tag for eksempel Belvedere, som er blevet virkelig dyr, fordi den har været med i en James Bond-film. Og det er da en udmærket vodka, men du kan også bare købe Shotka, som bliver lavet på samme fabrik og er præcis den samme vodka. Den koster bare under 100 kroner«.

To russere og en sportstaske

Russo-Baltique-vodkaen til 8 millioner er også kommet tilbage på sin plads.

Det er ikke så meget indholdet som selve flasken, der gør, at den skulle være så dyr. Flasken er nemlig lavet af tre kilo guld, tre kilo sølv, hvidguld fra den russiske tsar foruden læder og kølerproppen fra den første racerbil fra den russiske bilfabrikant Russo-Balt.

Det viste sig at være en af bartendernes kæreste, som havde stjålet en nøgle og sammen med en ven var brudt ned i kælderen sidste år. Men da historien om tyveriet bredte sig til alverdens medier, alt fra BBC til The New York Times, og det danske politi begyndte at efterforske sagen, fortrød gerningsmanden åbenbart og smed vodkaflasken på en byggeplads i Charlottenlund, hvor den blev fundet efter fire dage.

Miniguide Sådan drikker du vodka ifølge Brian Ingberg 1. Frys aldrig din vodka ned »Mange mennesker fryser deres vodka ned, fordi de tror, at den bliver lettere at drikke. Især til julefrokosterne, når man skal drikke den der hæslige kommensnaps, ryger den lige en tur i fryseren. Men det er ikke særlig smart, fordi alkoholen fryser ikke, så det eneste, man gør, er at dæmpe alle de andre smage, så spritsmagen er den eneste, der er tilbage. Det skal være stuetemperatur«. 2. Drik under tungen »Når man drikker vodka, skal man sørge for at løfte tungen lidt inde i munden, så vodkaen ryger ned under tungen mellem tænderne og undermunden, hvorefter man synker. Det punkt, der smager spritten, sidder oven på tungen, så hvis man undgår, at det rammer tungen, kan man smage alle de andre smagsnoter«. 3. Pas på med sukker »Du kan drikke overraskende meget, hvis du kun drikker vodka, fordi det udelukkende består af alkohol og vand. Det er derfor, du ser russere, der kan drikke en hel flaske til maden uden problemer. Hvis du til gengæld blander det med sodavand, øl eller lignende, bliver du hurtigt beruset. Sukkeret i de andre drikke pumper nemlig alkoholen rundt i kroppen«. Vis mere

»Han havde nok ikke tænkt det helt igennem. Vi kunne jo rimelig nemt regne os frem til, hvem det kunne være, eftersom der var blevet brugt en nøgle. Og han ville heller ikke have kunnet sælge flasken«, siger Brian Ingberg.

Dengang var det Leonard F. Yankelovich, som ejede flasken. Den lettiskrussiske rigmand har firmaet Dartz, som producerer opulente, skudsikre superbiler til alle dem, der har brug for at vise, at de har flere penge, end de kan bruge.

»Heldigvis tog han det meget pænt, da den blev stjålet. Han var sikker på, at den nok skulle dukke op igen. Han tilbød også at sende et par fyre op, men det sagde jeg pænt nej tak til«, fortæller Brian Ingberg.

Faktisk var det slet ikke meningen, at den dyre flaske skulle have været i samlingen i København.

»Leon ejer det lettiske vodkamuseum, og vi skriver ofte sammen. Han havde længe gået og spurgt, om jeg ikke ville købe Russo-Baltiquen, men jeg sagde nej, jeg havde sgu ikke lige 8 millioner«, siger Brian Ingberg.

»Men så en dag kom der to russere ind på baren for at få et par øl, og de efterlod en taske, da de gik igen. Jeg gik over for at se, hvad der var i den, og der lå den så. Jeg ringede selvfølgelig til Leon, men han grinede bare og sagde, at nu hang jeg på den, for man kan jo ikke lige sende den med posten«.

Vodka for 40 millioner

Men nu har Brian Ingberg faktisk købt Russo-Baltique-vodkaen. Hvad han har givet for den, vil han ikke ud med, men han fik den til en god pris, fortæller han.

»Nu ejer jeg hele samlingen selv. Jeg vil skyde på, at der er for 40 millioner kroner hernede«.

Hvordan har du fået råd til det?

»Jeg har i mange år haft en virksomhed, der sælger spiritusmaskiner. Og så begyndte jeg at samle for 25 år siden, så i løbet af årene er der bare kommet flere og flere flasker til. I dag er der også mange, som sender flaskerne til mig, fordi jeg anmelder vodka, og så sender de altid to, så én af dem kan komme med i samlingen«, siger Brian Ingberg.

Han tager samlingens dyreste vodka ned fra hylden og rækker mig uden videre den voldsomt tunge flaske.

»Jeg har det sådan, at folk skal sgu have lov at holde den og få et billede, hvis de har lyst til det. Det kan godt være røvsygt at gå på museum, fordi alt er pakket væk bag glas. Her må man godt få lov til at mærke og føle. Jeg er ikke bange for, at der sker noget, for jeg er altid med, og hvis man er for fuld eller virker mistænkelig, kommer man ikke herned«.

Foto: Finn Frandsen Foruden vodkamuseet kan Café 33 også friste med tombola-spil, et lotteri, spillemaskiner og billardbord, og gæster kan købe et gammeldags togklippekort, som bliver stemplet på en rigtig DSB-maskine, når de skal have øl.

Ved siden af den rigtige Russo-Baltique står en mindre kopi, som blev lavet til tredje sæson af Netflix-serien ’House of Cards’. I serien har Lars Mikkelsen, der spiller russisk præsident, vodkaen med til en middag med den amerikanske præsident og præsidentfrue, spillet af henholdsvis Kevin Spacey og Robin Wright.

»Men det var alt sammen, før jeg havde flasken. Holdet bag gav den bare til os, fordi de vidste, at Lars Mikkelsen plejer at komme her på værtshuset«, siger Brian Ingberg.

Siden tyveriet har han opgraderet sikkerheden på museet. Nu er der ikke alene overvågningskameraer, men også røgkanoner og en smæklås, som lukker i, hvis alarmen udløses.

»Hvis nogen bryder ind, bliver de spærret inde. Og så kan de så sidde her og vente, indtil jeg kommer og tager en snak med dem«, siger Brian Ingberg.

»Dengang Russo-Baltiquen blev stjålet, skrev de fleste medier, at den var tom, da den blev fundet, men det var den ikke. Det var bare en reporter, der misforstod mig, og så spredte det sig. Men der er omkring 10 liter, som er lavet til flasken, så jeg kan da fylde den op et par gange«.

Har du smagt den?

»Ja, selvfølgelig«.

Hvordan smager en vodka til 8 millioner så?

»Skal du prøve?«, spørger Brian Ingberg tilbage, inden han skænker et glas med de dyre dråber og rækker mig det.

»Der er kun en 16-18 mennesker i verden, der har smagt den. Inklusive pant er der vel nok for 250.000 kroner dér. Skål«.

Københavns Vodkamuseum. Café 33, Dybbølsgade 33, København V.