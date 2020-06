Roskilde offentliggør to nye og 30 'gamle' navne til næste års udsolgte festival

Automatisk oplæsning

Det skulle have været den store fejring, Roskilde Festival var nået til level 50, og jubilæet var lige rundt om hjørnet.

Så skete som bekendt det, at en pandemi satte hele verden på pause. Resten er historie.

Overblik Roskilde Festival 2021 Tyler, The Creator (US) Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes (UK) Africa Express Presents In C Mali (INT) FKA Twigs (UK) Floating Points (UK) Mayhem (NO) Moses Sumney (US) Thomas Helmig (DK) TLC (US) The Whitest Boy Alive (NO/DE) AK Dan Gwang Chil (KR) Cate Le Bon (UK) Chai (JP) Danish String Quartet & Dreamers’ Circus (DK) Girl in Red (NO) Gyedu-Blay Ambolley (GH) Hign On Fire (US) Holly Herndon (US) Kelly Lee Owens (UK) Land of Kush (CA/EG) Lingua Ignota (US) The Night Flight Orchestra (SE) The No Ones (NO/US) Object Blue (CN) Old Man Gloom (US) Rwayss (MA) Sampa The Great (AU) Seni Reak Juarta Putra (ID) Sicaria Sound (UK) Tarrus Riley Feat. Dean Fraser & Black Soil Band (JM) Ustad Saami (PK) Yola (UK) Vis mere

Men nu er det tid til at se fremad, og det gør Roskilde Festival 2021 i dag ved at offentliggøre de første 32 navne til næste års musikprogram. Og det bliver blandt andet med en række kunstnere, der skulle have optrådt på festivalen i år:

Tyler, The Creator, FKA Twigs og Thom Yorke er nemlig også at finde i puljen af navne på Roskilde Festival 2021. Det samme er Thomas Helmig, TLC og The Whitest Boy Alive.

Det oplyser Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

»Musikprogrammet på Roskilde Festival 2021 bliver ikke et spejl af den festival, der skulle have været, for vi hverken kan eller vil overføre et fuldt program. Lige nu er der både en pandemi og et nødvendigt opgør med racisme på dagsordenen. Historisk set bliver de store dagsordener også bearbejdet i kunsten, og derfor holder vi selvfølgelig en del af programmet åbent for at bringe nye, relevante navne i spil«, siger programchef Anders Wahrén i pressemeddelelsen.

Roskilde Festival har ud over 30 navne, der overføres fra dette års program til næste års, også booket to helt nye navne. Det norske blackmetal-band Mayhem lægger vejen forbi Roskilde næste år, og det samme gør den engelske producer Floating Points, som den elektroniske komponist Sam Shepherd står bag.

Roskilde Festival 2021 finder sted 26. juni til 3. juli. Partoutbilletter udsolgt. Resterende endagsbilletter sættes til salg i efteråret 2020.