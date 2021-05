Er en af Nørrebros hippeste gader ved at drukne i sin egen succes?

Da jeg som lille flyttede til Nørrebro med min far, var det forbundet med en lille portion skam at sige, at man boede efter runddelen. Sådan er det ikke længere. Det blev klart for mig, da jeg for nylig købte andelslejlighed i Jægersborggade, der efterhånden er blevet så smart, at det næsten er gået over.

