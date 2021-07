Min franske veninde blev ret forarget over, at man tager penge for brødet. Jeg undskyldte med, at det ikke var et hvilket som helst brød

Åh nej, et nyt snobbet pissedyrt sted«, var der en, der skrev på Øens Haves facebookside til et opslag om, at man kunne komme til hyggeaften med fællesspisning for 1.200 per person i deres hjemmebyggede yurt og spise grønt dyrket på gammel B&W-jord.

Og ja, prisen er ikke det mest folkelige i det, Østergro-folkene har gang i med Øens Have ude på Refshaleøen, som er ved at forvandle sig fra industrinostalgisk kunstnerklondyke til turistattraktion a la Jægersborggade 2.0.

Til gengæld har de behandlet jorden, så den gamle udtørrede kantinegrund er blevet en sund grobund for 3.500 kvadratmeter landbrug med 200 slags kål, kartofler, bær, urter og salat. Her kan byens børn og voksne komme og se, hvad der er i sæson, og hvordan det ser ud, når maden vokser op af jorden. Sympatisk. Ambitiøst.