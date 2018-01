Hedengangne Club Lust genopstår til storstilet 28-års fødselsdagsfest på Rust

FOR ABONNENTER

Sidder kvindeligheden i det lange hår?

Jeg har nu været en skaldet kvinde i tre måneder, og det er hverken, fordi jeg er tilhænger af neonazisme, gennemgår kemoterapi, er homoseksuel eller mentalt ustabil. Hvis du som kvinder klipper alt dit hår af, så kan der læses utroligt mange ting ind i den handling, da hår ikke bare er hår. Især ikke for kvinder.

Da jeg gik i børnehave, havde jeg en helt kort, grydeklippet frisure. Mine forældre sagde, at det var nemmere for dem at vaske og frisere mit hår, når det var kort. Det var også nemmere at få bugt med lus, hvis jeg ikke havde en storslået manke. Og lad os bare være ærlige, børnehavebørn er nogle ulækre væsner, der med stor glæde deler huer, leverpostejmadder og bussemænd med hinanden, så jeg kan sagtens se det fornuftige i at give mig en frisure, der var let at håndtere.

Det vil sige, jeg forstår det godt i dag, men da jeg var 4 år, var mit største ønske at være en smuk prinsesse med langt, lyst hår og store, glitrende kjoler. Diskrepansen mellem, hvad jeg ønskede mig, og hvad jeg fik, når det kom til hår, kom til at påvirke mig meget mere, end jeg havde forestillet mig.