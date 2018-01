LêLê åbner grillbar i København Kæden LêLê, der har fokus på det vietnamesiske køkken, åbner ny grillbar i København. Menuen vil bestå af en alternativ kinarulle og cocktails.

Frøene til restaurantkæden LêLê blev oprindeligt sået i Nordjylland, da Bach Yên åbnede en grillbar i 1980'erne.

Nu vil kæden, der har fokus på vietnamesisk mad, føre konceptet med en grillbar op i nutiden. Det sker i forbindelse med, at LêLê-kæden åbner restauranten Bach Yên Grillbar i København.

»Vores mor tryllede i 17 år fantastiske retter frem i sit lille grillbarkøkken i vores barndomsby Aabybro. Hendes mad var og er stadig udgangspunktet for LêLê. Så da vi gik med tankerne om et nyt restaurantkoncept, opstod idéen om at bringe mors grillbarretter fra dengang tilbage. Vi ønsker at bruge mors klassiske retter til at skabe en ny restaurantoplevelse, hvor vi sætter fantasien fri, og leger med forestillingen om, hvad en grillbar er«, udtaler administrerende direktør Lâm Lê i en pressemeddelelse.

På den nye restaurant vil menukortet blandt andet bestå af en baoburger, som er lavet med den vietnamesiske baobolle, friske urter og blødskallet krabbe, der går under betegnelsen softshell-krabbe.

Derudover ønsker kæden at gentænke kinarullen, der skal indeholde kalvebrisler, andeconfit og shiitakesvampe, og i restaurantens bar vil der blive serveret cocktails.

Det bliver køkkenchef Vincent Chaisy, der skal stå i spidsen for Bach Yên Grillbar.

Restauranten åbner i dag og ligger på Vesterbrogade 40, København V. På adressen lå der indtil december sidste år den nu lukkede Restaurant LêLê.

De gamle lokaler er blevet delt op i to, som vil blive brugt til et gadekøkken samt den nye grillbar.