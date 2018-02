Se 620 sekunders kortfilm på gaden: Kortfilmfestival viser film på byens facader 10 film af hver 60 sekunders varighed bliver indtil 25. februar vist på udvalgte flader og facader i København og omegn. Alle filmene fortolker det, vi kalder for et 'hjem'.

Som de fleste forhåbentligt har bemærket, er vi på vej mod lysere tider.

Vi er langt om længe forbi den tid, hvor det er mørkt, når vi står op og tager på arbejde, og mørkt, når vi cykler hjem igen.

Solen går nu først ned på den rigtige side af klokken 17, og selvom mange af os vil mene, at det stadig er alt for tidligt, er det heldigvis muligt at udnytte nogle af døgnet lyse timer til forskellige aktiviteter.

Der er imidlertid stadig en stor del af vores døgn, der er henlagt i mørke - og hvordan skal vi mon forsøge at opmuntre os selv i den tid?

Kortfilmfestivalen 60Seconds har et bud: Vi skal se kortfilm på gader og facader og tænke over, hvad det er, der gør et hjem til et hjem.

Fra 19. - 25. februar kan man opleve projektioner af 10 gange 60-sekunders-kortfilm under temaet 'Home is...' på forskellige facader og flader i byen, heriblandt på perronerne ved Forum, Lergravsparken, Amagerbro og Christianshavns Metro. Også husgavle ved Musiktorvet ved Amagerbio og Trangravsbroen på Christianshavn er taget i brug som biograflærred.

Man kan også støde på kortfilmene lidt længere væk fra København: på forpladsen på KØS i Køge og på facaden ved Kulturværftet i Helsingør.

Alle kortfilmene forsøger på bare 60 sekunder og uden lyd at svare på spørgsmålet: Hvad er et hjem i 2018?

I en tid, hvor millioner af mennesker er tvunget til at flygte fra deres hjem, må det siges at være en særdeles aktuel og relevant reflektion.

De 10 film er udvalgt af en jury bestående af biografdirektør og journalist Kim Foss, instruktør Nicole N. Horanyi og billedkunstner Ann Lislegaarg blandt omkring 150 ansøgere, som også skal vælge vinderen af juryprisen på 15.000 kroner.

»Jeg ser spillefilm og dokumentarer i fuld længde på daglig basis, så jeg glæder mig til at prøve kræfter med det modsatte: De korte, fortættede sekvenser, hvor en pointe og et budskab skal leveres på kortest mulig tid – og som modtageren – i bogstaveligste forstand – må gribe i farten, på farten«, fortæller Kim Foss i en pressemedelelse.

Udover de 10 film à 60 sekunders varighed, kan man også opleve 20 kortfilm af bare 1 sekunds varighed.