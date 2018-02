Kongeligt porcelæn, Eames-stole og Lego-figurer – Designmuseum Danmark giver børnenes hverdag perspektiv I vinterferien laver Designmuseum Danmark ekstra børnerundvisninger. Det er særlige ture rundt på museet, der siden sidste efterår har forsøgt at give de helt unge besøgende et perspektiv på mange af de ting, de omgiver sig med i hverdagen.

Elleve børn står og kigger på noget så normalt som en spisetallerken. De fleste har endda set en tallerken, der ligner, mange gange før.

»Min mormor har også sådan nogle tallerkner«, konstaterer en lille dreng. Nogle af de andre har dem derhjemme, fortæller de.

Men i virkeligheden er den tallerken, som børnene kender, ikke bare en tallerken.

Det er noget så fint som kongeligt porcelæn.

Musselmalet med de ikoniske blomster i de genkendelige blå nuancer, fordi man oprindelig forbandt farven med Kina, hvor porcelæn blev opfundet.

Og den tallerken, børnene kigger på, er en del af den danske dronning Juliane Maries enorme porcelænssamling.

En samling, hun påbegyndte, længe inden hun startede det, vi i dag kender som Royal Copenhagen.

En tallerken, der kun er blevet til, fordi det lykkedes en professor at finde den hemmelige kinesiske opskrift på ’det hvide guld’ efter at have været spærret inde i et tårn.

De fleste børn samler på et eller andet, så det er en måde, hvorpå vi kan forklare, hvad Designmuseum Danmark er på børnesprog. Her samler vi nemlig på design

Rundviseren Anna Sofie Mørch Bendixen har tryllebundet børnene, med hvad der lyder som et eventyr.

Hun spørger, om de kan se de mange fine riller på tallerkenen, og om hvad designeren måske har tænkt på, da han lavede dem.

»Bark fra et træ?«, foreslår en lille pige med et leopardhårbånd.

»Eller måske mange spisepinde, der ligger ved siden af hinanden?«, spørger en anden, der tydeligvis har bidt mærke i det med Kina.

De er på rette spor, fortæller Anna. Hun tager en stor hvid muslingeskal op af et net, og lader børnene røre ved den inspirerende hjerteformede skals mange riller.

Foto: Jarl Axel (pr-foto)

Perspektiv på hverdagsting

Børnerundvisningen har Designmuseum Danmark tilbudt siden september 2017.

Den blev udviklet som et resultat af et mangeårigt stigende besøgstal.

Med flere gæster er der nemlig også begyndt at være flere små fødder, der render rundt i de museumssale, der ikke i udgangspunktet var tænkt til børnefamilierne.

»Pludselig har vi mange gæster, der vil opleve design i børnehøjde, og så forventes der bare noget andet«, siger Anne Kathrine Eckardt, som er en del af museets undervisnings- og formidlingsteam, der har udviklet børneomvisningerne.

Hun forklarer, at det blandt andet er derfor, de indleder med at spørge børnene, om der er nogen, der samler på noget.

»De fleste børn samler på et eller andet, så det er en måde, hvorpå vi kan forklare hvad Designmuseum Danmark er på børnesprog. Her samler vi nemlig på design og har derfor alt fra kaffekander og kjoler til stomiposer og vejskilte«, siger hun.

Og museet vil fortsat gerne have børnefamilierne ind på museet, hvorfor de er begyndt at tænke en børnekrog ind i de udstillinger, de laver, for fascination af design er ikke kun for voksne, siger de.

»Jeg tror, at design er fortryllende, fordi der er en masse genkendelsesglæde. Stort set alle har for eksempel en cykel, og alle har i hvert fald en stol. Men der er så mange lag ud over den simple funktion af en ting. Hvad har inspireret udseendet, hvordan bliver det lavet, og hvordan bruger man det?«, siger Anne Kathrine Eckardt.

Hun håber, at børnene efter rundvisningen kommer til at kigge anderledes på deres hverdag og ikke tager alt det design, de omgiver sig med, for givet.

Det her museum havde været kedeligt, hvis ikke der havde været den der rundvisning

Og grunden til, at børnene rører en muslingeskal, når de hører om det riflede porcelæn, eller holder et æble op i en snor, når de kigger på Kaare Klints frugtlygter, er, at temaet for hele rundvisningen er ’naturen som inspirationskilde’.

Tre af de børn, der følger med rundt gennem et hav af Eames-stole, Aalto-vaser og Lego-figurer, er Josefine Sølje Weiglin på 10 år, hendes lillebror Philip Sølje Weiglin på næsten 7 og hendes veninde Johanne Strandholm Persson, der også er 10 år.

»Det er sjovt at tænke på, at det er rigtige mennesker, der har tænkt så meget over, hvordan de skulle lave tingene«, siger Philip, der særligt synes, samurai-sværdet i Japan-afdelingen var spændende.

Josefine og Johanne er mest overraskede over, at mange af de ting, de kender fra deres egne hjem eller skolen, faktisk slet ikke er nye, men klassiske møbler og brugsgenstande, der er »vildt gamle«.

De synes alle tre, det er sjovt, når udstillingerne bliver forklaret på en »børnemåde«.

Specielt fordi mange af de museer, de ellers besøger, ikke har haft børnerundvisninger på samme måde. Men i modsætning til andre museumstilbud som Experimentarium eller Nationalmuseet, synes de tre heller ikke, at Designmuseum Danmark er lige så umiddelbart tilgængeligt for dem som børn.

»Jeg tror helt ærligt, det her museum havde været kedeligt, hvis ikke der havde været den der rundvisning«, siger Johanne.

Josefine og Johanne bliver i hvert fald enige om, at de ikke havde kigget på samme måde på udstillingen uden de små historier og de ting, som rundviseren Anna Sofie Mørch Bendixen har med rundt i sit net.

På et museum med mere end et skilt med formaninger om ikke at røre ved museumsgenstandene får børnene nemlig flere steder stillet deres lystige pilfingre uden at bryde reglerne.