Ny kunst i byrummet: Dansk kunstner-duo vækker sten til live sammen med Den Sorte Skole

Den hedengangne kunstfestival Metropolis skiftede sidste år ham og er i dag mere et levende laboratorium end en decideret festival. Mere bare som teater, kunst og performances, der finder sted i byrummet hen over sommeren.

I år skydes sæsonen i gang 4. april på Frue Plads med en stort anlagt live-installation, Unitopia, der vækker den gamle facade på Københavns Universitet til live ved hjælp af tredimensionel video-mapping.

Bag projektet står den garvede kunstnerduo Steen & Hejlesen, der udgøres af Ninna Steen og Thomas Hejlsen. I forbindelse med Unitopia har de allieret sig med musikgruppen Den Sorte Skole for at skabe et særligt lydtæppe til oplevelsen, der løber til og med 7. april.

Den monumentale arkitektur er blevet kortlagt ned til mindste detalje, og gennem videoteknologi skal bygningen agere virtuelt lærred for kunstnerne, der vil modellere hvert et lille fragment, opklippe hvert et pixel, så det fremstår, ja, næsten levende.

Ideen er at lave en arkitektonisk intervention i byrummet, som undersøger og leger med ideen om højborgen for uddannelse og forskning, lyder det i en pressemeddelelse.

Og når det handler om at bruge en saks, kan Den Sorte Skole godt være med.

Kendt for deres virtuose kompositioner sammenklippet af alverdens samples har gruppen opnået noget nær kultstatus i musikerkredse. En del hæder er det også blevet til gennem tiden.

Når projektørerne blænder op mod muren fra i morgen, bedyres det, at musikerne vil forene den ældste elektroniske musik med gregoriansk kirkekor og indisk sang.

Unitopia. 4.-7. april kl. 21. Entre: gratis. Frue Plads, København K.

Hør kunstnerne fortælle om arbejdet: