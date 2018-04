Roma Musik Festival i Koncerthuset bliver den første af sin slags i Danmark Den internationale roma-dag markeres søndag 8. april med et spraglet festarrangement, der byder på koncerter, dans, workshops og udstillinger for hele familien.

Roma-musik...

Med særegne skalaer og kryptisk rytmik står genren ikke så tit forrest i rækken af pumpede pophits, når P3 vælger ugens uundgåelige.

Derfor er det slet ikke så mærkeligt, at de færreste kender til det sådan indgående.

»Det går stærkt. Rigtig stærkt«, erklærede en vismand udi stilarten her på redaktionen. Men begavede ytringer som disse hører til sjældenhederne.

Det kan DR nu meget vel lave om på.

På søndag slår de nemlig dørene op til Roma Musik Festival 2018, der finder sted for første gang nogensinde med et program for hele familien. Gennem musik, dans og udstillinger er målet at undersøge roma-musikkens mangfoldighed og folkeslagets kultur.

Derfor er Koncerthusets foyer i dagens anledning forvandlet til et sandt roma-mekka med udstillinger af smykker, dragter og fotografier af den danske fotograf Joakim Eskildsen. Derudover vil der også være visning af den prisbelønnede franske dokumentar 'Latcho Drom - sigøjnernes rejse'.

I det musikalske hjørne byder den russiske guitarist Nicholas Verbitsky med sit orkester op til fællesdans med sine energiske sange. De kan efter sigende bringe selv de lamme til dans.

Desuden er det ottemandsstore George Mihalache Orchestra fra Rumænien og Aarhus Jazz Orchestra og Perico Sambeat på søndagens program.

Har man mod på at mærke musikken på egen krop, eller er man bare vild med dans, er der også råd for det, når der er danseworkshop kl. 13. Her kan både kalveknæ og hofteskåle hurtigt komme på gled, hvis man drister sig til at efterligne roma-kulturens faste trin.

Det går nemlig også pænt stærkt.

Det er DR Musikariet, der står bag arrangementet i anledningen af den internationale roma-dag, som har til hensigt at rette opmærksomheden på Europas største minoritet. Derfor er der også paneldebat på programmet. Det er kl. 13 og foregår i studie 4.

Roma Musik festival. 8. april kl. 11. Billetpris: 65 kr. Børn under 15 år gratis. DR Koncerthuset.