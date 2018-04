Saveus åbner Orange Scene og lover »at spille røven ud af bukserne« Traditionen tro indvies den ikoniske scene af en dansk artist i 2018, når 24-årige Martin Hedegaard blænder op for sin storladne popmusik i front for gruppen Saveus.

Det er slut med at gisne. Navnet er fundet til Roskilde Festivals årlige hjertebarn.

Det skal hedde Saveus.

Noget af det ypperste, man kan opnå som musiker hertillands, tilfalder altså i år Martin Hedegaard og hans roste musikalske entourage, når de spiller årets første koncert på Orange Scene.

»Jeg er meget beæret over, at Roskilde Festival har udpeget Saveus til at åbne Orange Scene«, siger Martin Hedegaard i en pressemeddelelse.

Saveus er i folkemunde nok bedre kendt som Martin fra Ørum, den 15-årige jyske purk, der vandt 'X Factor' i 2008. I 2015 cementerede han med singlen 'Levitate me' sit navn som selvstændig soloartist under navnet Saveus.

Sidenhen kom debut ep'en 'Will Somebody Save Us', der foldede sangtalentet ud gennem storladen og potent popmusik med svulstige synthesizere og højstemt gospelkor.

Nu gælder det imidlertid om at brede det musikalske vingefang ud i levende live.

»At skulle spille på deres største scene til sommer er en kæmpe drøm, der går i opfyldelse. Vi vil gå op på scenen og give alt, hvad vi har. Det er ikke så kompliceret - vi skal spille røven ud af bukserne«, lyder det.

Det er ikke første gang gruppen spiller på Roskilde Festival. I 2016 spillede Saveus på vækstlagsscenen Countdown, men i år er der formentlig et endnu større publikum i vente på Dyrskuepladsen største scene, der kan samle op mod 60.000 mennesker.

Saveues skriver sig således ind i rækken af danske artister, der har åbnet Orange Scene. Gennem tiden har The Minds of 99, Vinnie Who, Kellermensch og Dizzy Mizz Lizzy blandt andet stået for tjansen. Og sidste år stod Phlake for åbningskoncerten.

Roskilde Festival afslører et fuldt program i morgen 5. april.

Eminem, Gorillaz, Bruno Mars, David Byrne, Nine Inch Nails og Nephew er allerede på plakaten, men et ekstra hovednavn er der stadig plads til.

Roskilde Festival. 30. juni - 7. juli 2018. Billetpris: 2100 kr.