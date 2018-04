Ibyen-redaktøren anbefaler: A Colossal Weekend i Vega - det skal du se Weekenden i Vega byder på minifestivalen A Colossal Weekend med besøg fra bl.a det aarhusianske metalband Møl og tyske The Ocean.

Sidste skrig fra Aarhus

Det danske islæt.Weekenden – der på perfekt dramatisk vis begynder på fredag den 13. – står i den tunge musiks tegn i Vega, når minifestivalen A Colossal Weekend løber af stablen fredag til søndag.

På festivalens første dag kan man bl.a. høre danske Møl, der altså ikke bare er navnet på enhver køkkenskuffes klammeste mareridt. Det er også et aarhusiansk metalband, der med et ret effektivt resultat til følge blander drømmende, My Bloody Valentine’sk shoegaze med brutale elementer fra black metal som galopperende dobbeltpedaltrommer og high-pitch skrigevokal.

Som en dansk pendant til et band som amerikanske Deafheaven blander de gru, brutalitet og arrigskab med små glimt af skønhed, og det skal blive spændende at se dem fredag aften, samme dag som bandets nye album, ’Jord’ udkommer.

Møl, Sannhet, And So I Watch You From Afar, Sum of R, Arms And Sleepers og Mimas. 13. april kl. 19. Lille Vega, Kbh. V.

Foto: Pr-foto

Brølet fra det tyske dyb

Det tyske islæt. Lørdag aften er der endnu mere støj til kraniet på Enghavevej.

Det står blandt andre tyske The Ocean for.

Bandet har eksisteret siden 2001 og har efter sigende spillet over 1.000 koncerter – og at dømme efter deres gennemarbejdede plader er de ikke typerne, der lige har en dårlig dag.

Ordnung muss sein!

Også i The Oceans langstrakte og grundige sange, hvor det mere handler om stemning, dynamik, fremdrift og humørskift end om at komme hurtigst fra a til b.

Til tider kan de minde lidt om Mastodon med deres forkærlighed for mange eventyrlige afstikkere i musikken, men alligevel er der noget umiskendeligt egenartet over The Ocean.

Tyskerne excellerer i det tjekkede, men de er ikke bange for hverken brølevokal eller massive tsunamiagtige guitar-riff. Heldigvis.

The Ocean, Ef, Wear Your Wounds, My Beloved, Eigengrau og Steartica. 14. april kl. 19. Lille Vega, Kbh. V.

Foto: David Visnjic

Bistre anarkister med cello

Det canadiske islæt. Det er en temmelig prominent forsamling af mere eller mindre kompromisløse canadiere, der søndag aften slår vejen forbi Vega for at blæse hjernemassen ud på alle interesserede.

Godspeed You! Black Emperor har siden 1990’erne huseret i det mere eller mindre skjulte som en mystisk bastard mellem støjbegejstret post-rock og misfornøjede celloer og violiner i en hvirvlende fælles malstrøm af bister normkritik og slagkraftig revolutionsiver, der tilsammen udgjorde et overraskende interessant musikalsk møde.

Men alle anarkister har brug for et pusterum og således også Godspeed You! Black Emperor, der holdt pause 2003-2010. Deres nyeste plade udkom sidste år, og de er helt sikkert ikke blevet mildere stemt over for verden siden.

Godspeed You! Black Emperor og Briqueville. 15. april kl. 19. Store Vega, Kbh. V.